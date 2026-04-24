PASE-U 2026: todo sobre el pago del IFARHU y por qué pueden suspenderlo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos anunció cambios importantes en el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para 2026, destacando que el desembolso se realizará mediante transferencia bancaria (ACH).
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Pagos por ACH y mayor control
Según el IFARHU, el cambio responde a la necesidad de garantizar la trazabilidad del dinero, ya que anteriormente, con pagos en efectivo o cheque, se detectaron casos en los que el subsidio no era utilizado con fines educativos.
El funcionario indicó que se identificaron situaciones en las que estudiantes asistían a clases sin útiles o materiales, pese a que sus acudientes ya habían recibido el beneficio.
Causas por las que se puede suspender el PASE-U
El beneficio del PASE-U puede ser suspendido en ciertos casos establecidos por las autoridades educativas, entre ellos:
- Incumplimiento de la asistencia escolar requerida en primaria, premedia o media.
- Expulsión del estudiante del plantel.
- Uso indebido del dinero otorgado por el programa.
- Presentar o utilizar documentos falsificados para recibir el beneficio.
- Inasistencia del acudiente a reuniones de seguimiento académico y conductual con docentes o tutores.
- Infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.
- Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
- Renuncia expresa del acudiente o tutor legal al beneficio.
Más beneficiarios y mayor inversión
Para 2026, la institución estima:
- Más de 131,000 estudiantes beneficiados
- Una inversión superior a 70 millones de dólares
Esto representa un incremento significativo frente a años anteriores, cuando el programa alcanzaba entre 70,000 y 80,000 estudiantes.
El IFARHU también recomendó que el acudiente registrado en el PASE-U, el Concurso General de Becas y otros programas sea la misma persona, con el fin de evitar retrasos y facilitar los pagos.