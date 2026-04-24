PASE-U 2026: todo sobre el pago del IFARHU y por qué pueden suspenderlo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos anunció cambios importantes en el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) para 2026, destacando que el desembolso se realizará mediante transferencia bancaria (ACH).

El director de la entidad, Carlos Godoy, explicó que esta medida busca fortalecer el control, la transparencia y la correcta utilización de los fondos destinados a los estudiantes.

Contenido relacionado: Concurso General de Becas y PASE-U: IFARHU migrará pagos al sistema ACH

Pagos por ACH y mayor control

Según el IFARHU, el cambio responde a la necesidad de garantizar la trazabilidad del dinero, ya que anteriormente, con pagos en efectivo o cheque, se detectaron casos en los que el subsidio no era utilizado con fines educativos.

“Es un subsidio pagado con impuestos y debe estar orientado a la educación de los niños”, enfatizó Godoy. “Es un subsidio pagado con impuestos y debe estar orientado a la educación de los niños”, enfatizó Godoy.

El funcionario indicó que se identificaron situaciones en las que estudiantes asistían a clases sin útiles o materiales, pese a que sus acudientes ya habían recibido el beneficio.

Causas por las que se puede suspender el PASE-U

PAGO PASE-U (1) IFARHU sigue realizando el tercer pago de PASE-U. IFARHU

El beneficio del PASE-U puede ser suspendido en ciertos casos establecidos por las autoridades educativas, entre ellos:

Incumplimiento de la asistencia escolar requerida en primaria, premedia o media.

Expulsión del estudiante del plantel.

Uso indebido del dinero otorgado por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados para recibir el beneficio.

Inasistencia del acudiente a reuniones de seguimiento académico y conductual con docentes o tutores.

Infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal al beneficio.

Más beneficiarios y mayor inversión

Para 2026, la institución estima:

Más de 131,000 estudiantes beneficiados

Una inversión superior a 70 millones de dólares

Esto representa un incremento significativo frente a años anteriores, cuando el programa alcanzaba entre 70,000 y 80,000 estudiantes.

El IFARHU también recomendó que el acudiente registrado en el PASE-U, el Concurso General de Becas y otros programas sea la misma persona, con el fin de evitar retrasos y facilitar los pagos.