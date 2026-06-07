Primer pago del PASE-U 2026: así funcionará la nueva tarjeta clave del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que se encuentra a la espera del refrendo de un convenio con una entidad bancaria local para poner en marcha un nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) , mediante el uso de tarjetas clave.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó durante una entrevista en el programa En Contexto, de ECO TV, que esta modalidad busca modernizar el proceso de desembolso, mejorar la trazabilidad de los recursos y reducir significativamente el uso de papel.

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema de pago del PASE-U?

De acuerdo con Godoy, las tarjetas permitirán que los beneficiarios reciban los fondos de manera más ágil y segura, eliminando gradualmente la dependencia de los cheques físicos.

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Entre los principales beneficios del nuevo mecanismo destacan:

Ahorro para el Estado: La eliminación de cheques representaría un ahorro aproximado de un millón de dólares por trimestre.

La eliminación de cheques representaría un ahorro aproximado de un millón de dólares por trimestre. Mayor control del beneficio: Los recursos podrán utilizarse para compras relacionadas con la educación, como útiles escolares, uniformes, colegiaturas, transporte escolar y productos en supermercados.

Los recursos podrán utilizarse para compras relacionadas con la educación, como útiles escolares, uniformes, colegiaturas, transporte escolar y productos en supermercados. Centralización de pagos: Todos los beneficios económicos que reciba el estudiante podrán ser depositados en una misma cuenta bancaria.

Todos los beneficios económicos que reciba el estudiante podrán ser depositados en una misma cuenta bancaria. Educación financiera: El programa incluirá orientación para padres y estudiantes sobre el manejo responsable de los recursos.

PASE-U: Buscan agilizar pagos en todo el país

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El director del IFARHU señaló que uno de los retos actuales es la distribución de los cheques en áreas apartadas del país, donde muchas veces estos documentos se deterioran durante el traslado, generando retrasos y trámites adicionales para su reposición.

Por ello, la institución apuesta por herramientas tecnológicas que permitan agilizar la entrega de los beneficios y garantizar que los fondos lleguen de manera más eficiente a los estudiantes.

Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado una fecha oficial para el inicio de la entrega de las tarjetas, ya que el proceso depende de la aprobación final del convenio con la entidad bancaria.