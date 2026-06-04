¿Cuándo pagan el PASE-U 2026? IFARHU prevé desembolsos entre junio y julio

Miles de estudiantes y acudientes en Panamá están atentos al inicio de los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026. Ante las consultas de la población, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los desembolsos podrían comenzar entre finales de junio y principios de julio.
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¿Cuándo pagarán el PASE-U 2026?
El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó durante el mes de mayo que la entidad se encuentra en una fase logística y de validación para garantizar el funcionamiento adecuado del nuevo mecanismo de pagos.
Por el momento, la institución no ha publicado un calendario oficial con fechas específicas por región o modalidad de pago.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema digital?
El IFARHU indicó que el nuevo modelo busca agilizar la entrega de beneficios y mejorar la administración de programas como el PASE-U, becas y asistencias económicas.
Según explicó la entidad, la plataforma permitirá simplificar procesos y reducir las dificultades que enfrentan muchas familias al momento de retirar los pagos.
Buscan facilitar los trámites a las familias
Godoy destacó que uno de los objetivos principales es agrupar los beneficios para evitar que los acudientes deban trasladarse a diferentes centros educativos para recibir los pagos.
La medida busca reducir costos de transporte, tiempo de espera y trámites para miles de familias beneficiarias en todo el país.
IFARHU pide esperar información oficial
Las autoridades reiteraron que las fechas definitivas serán anunciadas una vez concluya la fase piloto y se confirme el correcto funcionamiento del sistema.
Mientras tanto, los beneficiarios del PASE-U deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IFARHU para conocer el cronograma de pagos correspondiente al año 2026.
El programa PASE-U beneficia cada año a cientos de miles de estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá, con el propósito de apoyar la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil.