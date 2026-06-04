¿Cuándo pagan el PASE-U 2026? IFARHU prevé desembolsos entre junio y julio

Miles de estudiantes y acudientes en Panamá están atentos al inicio de los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026. Ante las consultas de la población, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los desembolsos podrían comenzar entre finales de junio y principios de julio.

La fecha dependerá de los avances en la implementación del nuevo sistema digital que la institución desarrolla para modernizar la entrega de beneficios estudiantiles.

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¿Cuándo pagarán el PASE-U 2026?

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó durante el mes de mayo que la entidad se encuentra en una fase logística y de validación para garantizar el funcionamiento adecuado del nuevo mecanismo de pagos.

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“En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, señaló Godoy. “En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, señaló Godoy.

Por el momento, la institución no ha publicado un calendario oficial con fechas específicas por región o modalidad de pago.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema digital?

El IFARHU indicó que el nuevo modelo busca agilizar la entrega de beneficios y mejorar la administración de programas como el PASE-U, becas y asistencias económicas.

Según explicó la entidad, la plataforma permitirá simplificar procesos y reducir las dificultades que enfrentan muchas familias al momento de retirar los pagos.

IFARHU Pago de PASE-U. IFARHU

Buscan facilitar los trámites a las familias

Godoy destacó que uno de los objetivos principales es agrupar los beneficios para evitar que los acudientes deban trasladarse a diferentes centros educativos para recibir los pagos.

“Lo que estamos pretendiendo es agrupar, porque si usted tiene tres hijos, antes tenía que ir a veces a tres escuelas y le implicaba pedir permiso varios días en su trabajo”, explicó. “Lo que estamos pretendiendo es agrupar, porque si usted tiene tres hijos, antes tenía que ir a veces a tres escuelas y le implicaba pedir permiso varios días en su trabajo”, explicó.

La medida busca reducir costos de transporte, tiempo de espera y trámites para miles de familias beneficiarias en todo el país.

IFARHU pide esperar información oficial

Las autoridades reiteraron que las fechas definitivas serán anunciadas una vez concluya la fase piloto y se confirme el correcto funcionamiento del sistema.

Mientras tanto, los beneficiarios del PASE-U deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IFARHU para conocer el cronograma de pagos correspondiente al año 2026.

El programa PASE-U beneficia cada año a cientos de miles de estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá, con el propósito de apoyar la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil.