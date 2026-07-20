PASE-U: estos son los montos que pagará el IFARHU con la nueva tarjeta en Coclé

Primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que este martes 21 de julio comenzará la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Coclé.

La institución informó que en los próximos días se depositará el primer pago del beneficio correspondiente a 2026. Los centros de distribución se pueden verificar en el sitio web oficial del IFARHU y el horario de atención será de 7:00 a. m. a 12:00 p. m.

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Durante esta jornada se atenderá a 34,211 acudientes en representación de 51,036 estudiantes beneficiarios, lo que implicará un desembolso de 5,647,650 balboas. Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el martes 21 de julio Distrito de Olá El Copé, El Picacho, La Pava, Olá, El Palmar, Virgen del Carmen y Pocrí. Distrito de Antón Río Hato, El Chirú y Santa Rita Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.