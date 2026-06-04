Viáticos a diputados: Neftalí Zamora aclara que no recibió fondos públicos para viajes

Diputado Neftalí Zamora aseguró que no ha recibido dinero del Estado para viajes

El diputado independiente Neftalí Zamora aseguró que no ha recibido fondos del Estado panameño para realizar viajes al extranjero y defendió la necesidad de evaluar los beneficios obtenidos por el país cuando funcionarios participan en misiones internacionales.

A través de un pronunciamiento público, el diputado explicó que ha tenido que aclarar el tema en varias ocasiones y reiteró que ninguno de sus viajes como legislador ha sido financiado con recursos públicos.

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Diputado Neftalí Zamora afirma que devolvió viáticos

Según detalló Zamora, una de las ocasiones en las que salió del país fue para participar en actividades en San Salvador. El diputado indicó que, aunque recibió viáticos por un monto de 1,600 dólares para ese viaje, posteriormente devolvió la totalidad de esos recursos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/neftalizamorai/status/2062507541410529394?s=20&partner=&hide_thread=false He tenido que aclarar esto varias veces, pero en pro de la transparencia lo vuelvo a hacer: no he recibido ni un solo centavo del Estado panameño para viajes. Las únicas veces que salí del país como diputado fueron a San Salvador, donde devolví íntegramente los viáticos que me… — Neftali Zamora (@neftalizamorai) June 4, 2026

“Las únicas veces que salí del país como diputado fueron a San Salvador, donde devolví íntegramente los viáticos que me fueron dados, y a Taiwán, que fue pagado íntegramente por ese Estado soberano”, manifestó. “Las únicas veces que salí del país como diputado fueron a San Salvador, donde devolví íntegramente los viáticos que me fueron dados, y a Taiwán, que fue pagado íntegramente por ese Estado soberano”, manifestó.

Defiende evaluación de los viajes oficiales

Zamora sostuvo que el debate sobre el gasto público destinado a viajes oficiales debe centrarse en los resultados obtenidos para Panamá y no únicamente en el monto invertido.

A su juicio, la principal interrogante debe ser qué beneficios, acuerdos o aportes concretos genera cada misión internacional para el país.

“Creo que hay un gran depende en la inversión que puede hacer el Estado para enviar a un diputado al extranjero”, expresó. “Creo que hay un gran depende en la inversión que puede hacer el Estado para enviar a un diputado al extranjero”, expresó.

Cuestiona costos de boletos adquiridos por el Estado

El diputado también planteó la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales las instituciones públicas adquieren boletos aéreos para viajes oficiales.

Según indicó, algunos convenios marco utilizados para estas compras pueden generar costos superiores a los precios disponibles directamente en las plataformas de las aerolíneas.

Por ello, consideró importante analizar los procedimientos de contratación relacionados con los desplazamientos oficiales para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

Debate sobre transparencia y gastos públicos

Las declaraciones de Zamora surgen en medio de cuestionamientos ciudadanos relacionados con los gastos de representación, viáticos y viajes internacionales de funcionarios públicos.

El legislador reiteró que continuará informando sobre sus actividades y defendió la importancia de mantener la transparencia en el uso de los recursos del Estado y en la rendición de cuentas de los servidores públicos.