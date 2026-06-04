¿Qué donó Estados Unidos al IDAAN y en qué consiste el nuevo programa de inglés?

Embajador de EE.UU. entrega apoyo al IDAAN y anuncia programa de inglés

El embajador de Estados Unidos en Panamá , Kevin Marino Cabrera, visitó la provincia de Veraguas como parte de la iniciativa “Embassy on the Road”, un programa de la Embajada de Estados Unidos que busca fortalecer la cooperación bilateral y acercar los programas de colaboración a diferentes regiones del país.

Durante su recorrido por Santiago, el diplomático sostuvo encuentros con autoridades locales, empresarios, estudiantes y educadores, promoviendo iniciativas relacionadas con la seguridad hídrica, la educación, el comercio y los intercambios culturales entre ambas naciones.

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Donación de Estados Unidos para fortalecer el suministro de agua

Uno de los principales eventos de la visita fue la entrega de nuevos motores sumergibles para bombas de agua a la oficina regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La donación fue realizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y busca mejorar la prestación del servicio de agua potable en varias comunidades de la provincia.

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Durante la actividad, el embajador estuvo acompañado por la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera Díaz; el alcalde de Santiago, Eric Jaén; y el director general del IDAAN, Antonio Tercero González.

Según informó Cabrera, la contribución asciende a 15 mil dólares y permitirá fortalecer el suministro de agua para más de 7,200 personas en cuatro municipios.

“Esta contribución ayuda a restablecer un servicio de agua confiable para miles de panameños y demuestra cómo la cooperación en materia de seguridad produce beneficios concretos para las comunidades”, señaló el diplomático.

Impulso al comercio y la industria local

Como parte de su agenda, el embajador visitó las instalaciones de CENUTRE, empresa dedicada a la producción de alimentos nutricionales elaborados con trigo importado desde Estados Unidos.

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También recorrió las operaciones del Grupo Athanasiadis, una compañía vinculada al procesamiento de alimentos y a la importación de insumos agrícolas provenientes del mercado estadounidense.

Las visitas permitieron destacar el impacto positivo del comercio bilateral en la generación de empleo y el crecimiento económico regional.

Entrega de libros y programa de inglés

En la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, Cabrera entregó mil libros en inglés destinados a cuatro centros educativos de la provincia.

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La iniciativa forma parte de la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, conocida como #Freedom250.

Durante el acto, también anunció un nuevo programa virtual de capacitación en inglés dirigido a educadores panameños, que será desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Reconocimiento cultural y recorrido histórico

La agenda incluyó además un reconocimiento a la Banda de Música Primavera por su participación en el tradicional Desfile de Macy’s en Estados Unidos y por su contribución al fortalecimiento de los lazos culturales entre ambos países.

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El embajador también visitó la histórica Iglesia Colonial de San Francisco de La Montaña, considerada uno de los principales patrimonios culturales de Veraguas y una de las construcciones religiosas más antiguas de Panamá.

Asimismo, sostuvo encuentros con representantes de la comunidad local y ofreció una entrevista en la emisora Ondas Centrales.

Cooperación bilateral continúa fortaleciéndose

La Embajada de Estados Unidos destacó que la visita reafirma el compromiso de ambos países de trabajar conjuntamente en proyectos que promuevan el desarrollo económico, la educación, la seguridad hídrica y el bienestar de las comunidades.

Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación entre Panamá y Estados Unidos mediante proyectos con impacto directo en la población.