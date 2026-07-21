Asamblea Nacional conforma las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027

La Asamblea Nacional anunció la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo que funcionarán durante el periodo legislativo 2026-2027, luego de que las bancadas parlamentarias alcanzaran un acuerdo para distribuir los espacios conforme a la representación de cada colectivo político.

De acuerdo con el Legislativo, la integración de las comisiones se realizó mediante consenso entre las distintas bancadas, siguiendo lo establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

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Asamblea Nacional define la integración de las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027

Así quedaron conformadas las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027:



Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales:

Dana Castañeda

Jamis Acosta

Yesica Romero

Eliécer Castrellón

Francisco Brea

Benicio Robinson… pic.twitter.com/iFeIcrVkcq — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Las comisiones permanentes serán las encargadas de analizar anteproyectos y proyectos de ley, además de ejercer funciones de fiscalización sobre distintos temas de interés nacional.

La conformación de estos equipos era uno de los pasos pendientes tras la instalación del nuevo periodo legislativo, ya que permite poner en marcha la agenda de discusión de iniciativas legales y el trabajo especializado de los diputados.

Así quedaron integradas las comisiones

Comisión de Presupuesto

Nelson Jackson, Rogelio Revello, Sergio Gálvez, Eduardo Vázquez, Javier Sucre, Benicio Robinson. Lee los 9 nombres restantes aquí: Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

Comisión de Educación, Cultura y Deportes

Lilia Batista, Yusaida Marín, Gertrudis Rodríguez, Patsy Lee, Jairo Salazar, Dana Castañeda, Betserai Richard, Jorge Bloise y Paulette Thomas.

El Pleno de la @asambleapa anunció el listado de diputados que conformarán las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, para el período 2026-2027. pic.twitter.com/GJh7sUE4xC — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Comisión de Comercio y Asuntos Económicos

Jamis Acosta, Ariel Vallarino, Néstor Guardia, Julio De La Guardia, José Luis Varela, Crispiano Adames, José Pérez Barboni, Jorge González y Yamireliz Chong.

Comisión de Economía y Finanzas

Víctor Castillo, Omar Ortega, Isaac Mosquera, Carlos Saldaña, Manuel Cohen, Rafael Buchanan, Raúl Pineda, Eduardo Gaitán y Francisco Brea.

Comisión de Comunicación y Transporte

Rogelio Revello, Omar Ortega, Osman Gómez, Medin Jiménez, Benicio Robinson, Néstor Guardia, Didiano Pinilla, Luis Duke y Augusto Palacios.

Infraestructura Pública y Asuntos del Canal:

Ariel Vallarino

Didiano Pinilla

Manuel Cheng

Neftali Zamora

Manuel Samaniego

Marcos Castillero

Grace Hernández

Miguel Campos

Lenin Ulate



Educación, Cultura y Deportes:

Lilia Batista

Yuzaida Marín

Gertrudis Rodríguez

Patsy Lee

Jairo… — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

Comisión de Asuntos Indígenas

Gertrudis Rodríguez, Flor Brenes, Nixon Andrade, Roberto Archibold, Jorge Bloise, Manuel Chen, Eduardo Gaitán, Alain Cedeño y Sergio Gálvez.

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales

Alain Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Osman Gómez, Ariana Coba, Julio De La Guardia, Benicio Robinson, Rafael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social

Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia, Carlos Afú, Edwin Vergara, Crispiano Adames, Arquesio Arias, Betserai Richard, Janine Prado y Roberto Zúñiga.

Comisión de Asuntos Agropecuarios

Tomás Benavides, Orlando Carrasquilla, Raúl Pineda, Marcos Castillero, Edwin Vergara, Eliécer Castrellón, Dana Castañeda, Janine Prado y Jonathan Vega.

Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales

Dana Castañeda, Jamis Acosta, Jesica Romero, Eliécer Castrellón, Francisco Brea, Benicio Robinson, Rafael Buchanan y Augusto Palacios.

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia

Flor Brenes, Ricardo Vigil, Didiano Pinilla, Alexandra Brenes, Paulette Thomas, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Yusaida Marín.

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo

Orlando Carrasquilla, Arquesio Arias, Javier Sucre, Roberto Archibold, Yarelis Rodríguez, Lenin Ulate, Shirley Castañeda, Ronald De Gracia y Ernesto Cedeño.

Comisión de Relaciones Exteriores

Ariel Vallarino, Manuel Cohen, Medin Jiménez, Rafael Buchanan, Joan Guevara, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Jamis Acosta y José Luis Varela.

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal

Ariel Vallarino, Didiano Pinilla, Manuel Chen, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Marcos Castillero, Grace Hernández, Miguel Campos y Lenin Ulate.

Comisión de Asuntos Municipales

Alain Cedeño, Sergio Gálvez, Nixon Andrade, Jairo Salazar, Jorge Herrera, Jesica Romero, Miguel Campos, Yarelis Rodríguez y Grace Hernández.

Con la integración de estas comisiones, la Asamblea Nacional inicia formalmente la discusión de los proyectos de ley que serán asignados a cada instancia, así como las labores de control político y fiscalización previstas para el nuevo periodo legislativo.