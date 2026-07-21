Asamblea Nacional conforma las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027

La Asamblea Nacional anunció la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo que funcionarán durante el periodo legislativo 2026-2027, luego de que las bancadas parlamentarias alcanzaran un acuerdo para distribuir los espacios conforme a la representación de cada colectivo político.
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Asamblea Nacional define la integración de las 15 comisiones permanentes para el periodo 2026-2027
Las comisiones permanentes serán las encargadas de analizar anteproyectos y proyectos de ley, además de ejercer funciones de fiscalización sobre distintos temas de interés nacional.
La conformación de estos equipos era uno de los pasos pendientes tras la instalación del nuevo periodo legislativo, ya que permite poner en marcha la agenda de discusión de iniciativas legales y el trabajo especializado de los diputados.
Así quedaron integradas las comisiones
Comisión de Presupuesto
Nelson Jackson, Rogelio Revello, Sergio Gálvez, Eduardo Vázquez, Javier Sucre, Benicio Robinson. Lee los 9 nombres restantes aquí: Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional
Comisión de Educación, Cultura y Deportes
Lilia Batista, Yusaida Marín, Gertrudis Rodríguez, Patsy Lee, Jairo Salazar, Dana Castañeda, Betserai Richard, Jorge Bloise y Paulette Thomas.
Comisión de Comercio y Asuntos Económicos
Jamis Acosta, Ariel Vallarino, Néstor Guardia, Julio De La Guardia, José Luis Varela, Crispiano Adames, José Pérez Barboni, Jorge González y Yamireliz Chong.
Comisión de Economía y Finanzas
Víctor Castillo, Omar Ortega, Isaac Mosquera, Carlos Saldaña, Manuel Cohen, Rafael Buchanan, Raúl Pineda, Eduardo Gaitán y Francisco Brea.
Comisión de Comunicación y Transporte
Rogelio Revello, Omar Ortega, Osman Gómez, Medin Jiménez, Benicio Robinson, Néstor Guardia, Didiano Pinilla, Luis Duke y Augusto Palacios.
Comisión de Asuntos Indígenas
Gertrudis Rodríguez, Flor Brenes, Nixon Andrade, Roberto Archibold, Jorge Bloise, Manuel Chen, Eduardo Gaitán, Alain Cedeño y Sergio Gálvez.
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Alain Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Osman Gómez, Ariana Coba, Julio De La Guardia, Benicio Robinson, Rafael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia, Carlos Afú, Edwin Vergara, Crispiano Adames, Arquesio Arias, Betserai Richard, Janine Prado y Roberto Zúñiga.
Comisión de Asuntos Agropecuarios
Tomás Benavides, Orlando Carrasquilla, Raúl Pineda, Marcos Castillero, Edwin Vergara, Eliécer Castrellón, Dana Castañeda, Janine Prado y Jonathan Vega.
Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales
Dana Castañeda, Jamis Acosta, Jesica Romero, Eliécer Castrellón, Francisco Brea, Benicio Robinson, Rafael Buchanan y Augusto Palacios.
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia
Flor Brenes, Ricardo Vigil, Didiano Pinilla, Alexandra Brenes, Paulette Thomas, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Yusaida Marín.
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo
Orlando Carrasquilla, Arquesio Arias, Javier Sucre, Roberto Archibold, Yarelis Rodríguez, Lenin Ulate, Shirley Castañeda, Ronald De Gracia y Ernesto Cedeño.
Comisión de Relaciones Exteriores
Ariel Vallarino, Manuel Cohen, Medin Jiménez, Rafael Buchanan, Joan Guevara, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Jamis Acosta y José Luis Varela.
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal
Ariel Vallarino, Didiano Pinilla, Manuel Chen, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Marcos Castillero, Grace Hernández, Miguel Campos y Lenin Ulate.
Comisión de Asuntos Municipales
Alain Cedeño, Sergio Gálvez, Nixon Andrade, Jairo Salazar, Jorge Herrera, Jesica Romero, Miguel Campos, Yarelis Rodríguez y Grace Hernández.
Con la integración de estas comisiones, la Asamblea Nacional inicia formalmente la discusión de los proyectos de ley que serán asignados a cada instancia, así como las labores de control político y fiscalización previstas para el nuevo periodo legislativo.