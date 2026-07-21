SINAPROC anuncia tercer simulacro nacional de evacuación: será el 12 de octubre de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) anunció la realización del Tercer Simulacro Nacional, una actividad que busca fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta de la población ante situaciones de emergencia.
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Objetivo del simulacro según SINAPROC
De acuerdo con el SINAPROC, el ejercicio permitirá que ciudadanos, instituciones públicas, empresas, centros educativos y organizaciones pongan en práctica sus protocolos de actuación y evacuación ante una eventual emergencia.
La entidad exhortó a la población a participar activamente y aprovechar el simulacro para identificar rutas de evacuación, puntos de encuentro y acciones que contribuyan a proteger la vida durante un evento real.
¿Cuándo será el simulacro?
- Fecha: Lunes 12 de octubre de 2026.
- Actividad: Tercer Simulacro Nacional.
- Objetivo: Fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias mediante la práctica de los planes de evacuación.
El SINAPROC recordó que este tipo de ejercicios buscan fomentar una cultura de prevención y mejorar la coordinación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de atender emergencias.