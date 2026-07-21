Policía Nacional busca a 10 personas vinculadas a la estructura criminal MF en Panamá

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda para ubicar a 10 personas incluidas en la lista de los más buscados, quienes son requeridas por su presunta vinculación con la estructura criminal denominada "MF".
De acuerdo con la información suministrada por la institución, estas personas son investigadas por su posible relación con delitos como pandillerismo, blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
Las autoridades indicaron que las acciones operativas continúan con el objetivo de localizar a los requeridos y ponerlos a disposición de las instancias correspondientes.
Policía Nacional pide colaboración ciudadana
La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar a estas personas.
Quienes tengan datos sobre el paradero de los buscados pueden realizar una denuncia anónima a través de las líneas:
- 104
- 524-2514
La institución reiteró que la información proporcionada será manejada bajo los protocolos establecidos.