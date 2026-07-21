Policía Nacional busca a 10 personas vinculadas a la estructura criminal MF en Panamá

Policía Nacional realiza operativos para localizar a 10 de los más buscados

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda para ubicar a 10 personas incluidas en la lista de los más buscados, quienes son requeridas por su presunta vinculación con la estructura criminal denominada "MF".

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De acuerdo con la información suministrada por la institución, estas personas son investigadas por su posible relación con delitos como pandillerismo, blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Las autoridades indicaron que las acciones operativas continúan con el objetivo de localizar a los requeridos y ponerlos a disposición de las instancias correspondientes.

Policía Nacional pide colaboración ciudadana

La @policiadepanama mantiene operativos para dar con la ubicación de 10 personas que figuran en la lista de los más buscados por su presunta vinculación a la estructura criminal "MF", la cual es investigada por pandillerismo, blanqueo de capitales y conspiración para cometer… pic.twitter.com/zwuZfpZcsi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar a estas personas.

Quienes tengan datos sobre el paradero de los buscados pueden realizar una denuncia anónima a través de las líneas:

104

524-2514

La institución reiteró que la información proporcionada será manejada bajo los protocolos establecidos.