Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 11:11

Policía Nacional busca a 10 personas vinculadas a la estructura criminal MF en Panamá

Policía Nacional mantiene operativos para ubicar a 10 personas requeridas por su presunta vinculación con la estructura MF.

Policía Nacional realiza operativos para localizar a 10 de los más buscados 

Policía Nacional realiza operativos para localizar a 10 de los más buscados 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda para ubicar a 10 personas incluidas en la lista de los más buscados, quienes son requeridas por su presunta vinculación con la estructura criminal denominada "MF".

De acuerdo con la información suministrada por la institución, estas personas son investigadas por su posible relación con delitos como pandillerismo, blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Las autoridades indicaron que las acciones operativas continúan con el objetivo de localizar a los requeridos y ponerlos a disposición de las instancias correspondientes.

Policía Nacional pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar a estas personas.

Quienes tengan datos sobre el paradero de los buscados pueden realizar una denuncia anónima a través de las líneas:

  • 104
  • 524-2514

La institución reiteró que la información proporcionada será manejada bajo los protocolos establecidos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cae red señalada de estafar con falsas ventas de bienes inmuebles

Caso DGI: capturan a uno de los principales sospechosos de la red de fraude fiscal

Aprehenden a tres funcionarios y dos exfuncionarios por presunto peculado

Recomendadas

Más Noticias