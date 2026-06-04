Integración de salud entre Minsa y CSS se extenderá a Chiriquí y Bocas del Toro

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron nuevos avances en el proceso de integración de los servicios públicos de salud, una iniciativa que ya muestra resultados en las provincias de Herrera y Los Santos y que próximamente se extenderá a Chiriquí y Bocas del Toro.

Durante un taller de evaluación realizado esta semana, las autoridades presentaron los logros alcanzados en los primeros cinco meses de implementación del modelo integrado en la región de Azuero, así como los próximos pasos para su expansión a nivel nacional.

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Chiriquí y Bocas del Toro serán las próximas provincias

El presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud, Carlos Abadía, informó que la integración continuará en las próximas semanas en Chiriquí y Bocas del Toro.

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Posteriormente, el proceso se extenderá hacia Coclé, Veraguas y el resto de las provincias del país, con el objetivo de completar la implementación nacional en un período estimado de dos años.

Reorganización de hospitales en Azuero

Entre los avances registrados en Herrera y Los Santos, las autoridades destacaron la reorganización de los servicios hospitalarios para optimizar la atención médica.

Como parte de este modelo:

El Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, en Herrera, se proyecta como Hospital Materno Infantil.

El Hospital Nelson Collado, en Chitré, fortalecerá los servicios de cirugía y especialidades.

El Hospital Anita Moreno, en Los Santos, concentrará la atención de pacientes oncológicos de la región.

Según Abadía, estas acciones permitirán fortalecer la atención primaria y avanzar hacia un sistema de salud más planificado y centrado en las necesidades de la población.

Atención oncológica continúa fortaleciéndose

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El presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional, el Dr. Alex González, explicó que la integración también avanza en el área oncológica para beneficiar tanto a pacientes asegurados como no asegurados.

Actualmente, el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud atiende a cientos de pacientes que reciben diagnóstico y tratamiento especializado.

Además, la Unidad Oncológica del Hospital Anita Moreno brinda atención a 1,654 pacientes de la región de Azuero.

Las autoridades adelantaron que próximamente estos servicios también serán fortalecidos en el Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en Veraguas, y en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

Integración avanza según la planificación

La directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, la Dra. Marlín Cedeño, indicó que el proceso se desarrolla conforme al cronograma previsto y que las adecuaciones necesarias dependerán de la disponibilidad de recursos, infraestructura y personal médico.

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También explicó que se evaluarán mecanismos de compensación de costos entre las instalaciones de salud para garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

¿Qué busca la integración de los servicios de salud?

El objetivo principal de esta estrategia es aprovechar las fortalezas del Minsa y la CSS para mejorar la atención a la población y optimizar el uso de la infraestructura sanitaria existente.

Bajo este esquema, ambas instituciones mantendrán sus responsabilidades administrativas y financieras, asumiendo cada una los costos correspondientes a la atención de sus pacientes.

La Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 26 del 26 de noviembre de 2025 y está integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y los patronatos de salud.