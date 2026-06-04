Calendario de pagos del MEF: fechas de quincena para servidores públicos en junio de 2026

Servidores públicos: estas son las fechas de pago de quincena del MEF en junio de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de junio de 2026 para los servidores públicos la próxima semana.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia electrónica (ACH) tendrán disponible el desembolso el jueves 4 de junio, mientras que quienes cobran por cheque podrán hacerlo el viernes 5 de junio.

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Segunda quincena de mayo de 2026

11 y 25 de junio de 2026: Grupo N°1

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

12 y 26 de junio de 2026: Grupo N°2

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

13 y 29 de junio de 2026: Grupo N°3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Adminsitración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/