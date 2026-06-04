Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 07:18

Calendario de pagos del MEF: fechas de quincena para servidores públicos en junio de 2026

El MEF confirmó el cronograma de pagos para los servidores públicos, distribuido en tres fechas diferentes según la institución que cobre su quincena.

Servidores públicos: estas son las fechas de pago de quincena del MEF en junio de 2026

Servidores públicos: estas son las fechas de pago de quincena del MEF en junio de 2026

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de junio de 2026 para los servidores públicos la próxima semana.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia electrónica (ACH) tendrán disponible el desembolso el jueves 4 de junio, mientras que quienes cobran por cheque podrán hacerlo el viernes 5 de junio.

Le podría interesar: CSS anuncia pagos a jubilados y pensionados: ACH el 4 de junio y cheques el 5

Segunda quincena de mayo de 2026

11 y 25 de junio de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

12 y 26 de junio de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

13 y 29 de junio de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

En esta nota:
Seguir leyendo

Integración de salud entre Minsa y CSS se extenderá a Chiriquí y Bocas del Toro

Policía publica fotos de evadidos de La Joyita y ofrece recompensa de $500.00 por información

CSS anuncia pagos a jubilados y pensionados: ACH el 4 de junio y cheques el 5

Recomendadas

Más Noticias