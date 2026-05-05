Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 13:53

Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la segunda quincena de mayo

La CSS, mediante su calendario de pagos a jubilados y pensionados da a conocer la segunda fecha de cobros correspondiente al mes de mayo.

Pago a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

Jubilados y pensionados - Calendario oficial de la CSS

Fechas de pago – mayo 2026

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

  • ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo
  • Cheque: jueves 20 de mayo

Adelanto: pagos de junio

La CSS también confirmó el calendario preliminar para el mes de junio:

Primera quincena:

  • ACH: 4 de junio
  • Cheque: 5 de junio

Segunda quincena:

  • ACH: 19 de junio
  • Cheque: lunes 22 de junio

Conoce las demás fechas ingresando aquí: CSS - CALENDARIOS DE PAGO

Recomendaciones

La entidad reitera a los beneficiarios:

  • Verificar su método de pago asignado
  • Acudir en la fecha correspondiente
  • Evitar aglomeraciones en centros de pago

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