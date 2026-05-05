Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la segunda quincena de mayo

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.
Jubilados y pensionados - Calendario oficial de la CSS
Fechas de pago – mayo 2026
De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:
- ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo
- Cheque: jueves 20 de mayo
Adelanto: pagos de junio
La CSS también confirmó el calendario preliminar para el mes de junio:
Primera quincena:
- ACH: 4 de junio
- Cheque: 5 de junio
Segunda quincena:
- ACH: 19 de junio
- Cheque: lunes 22 de junio
Conoce las demás fechas ingresando aquí: CSS - CALENDARIOS DE PAGO
Recomendaciones
La entidad reitera a los beneficiarios:
- Verificar su método de pago asignado
- Acudir en la fecha correspondiente
- Evitar aglomeraciones en centros de pago