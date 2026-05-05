Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la segunda quincena de mayo

Pago a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

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Jubilados y pensionados - Calendario oficial de la CSS

Fechas de pago – mayo 2026

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo

miércoles 19 de mayo Cheque: jueves 20 de mayo

Adelanto: pagos de junio

La CSS también confirmó el calendario preliminar para el mes de junio:

Primera quincena:

ACH: 4 de junio

Cheque: 5 de junio

Segunda quincena:

ACH: 19 de junio

Cheque: lunes 22 de junio

Conoce las demás fechas ingresando aquí: CSS - CALENDARIOS DE PAGO

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La entidad reitera a los beneficiarios: