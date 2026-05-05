MEDUCA lanza Escuela para Padres del 12 al 15 de mayo en todo el país

MEDUCA impulsa talleres para padres en todo el país

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del programa Escuela para Padres, que se desarrollará del 12 al 15 de mayo de 2026 en todo el país.

Bajo el lema “El éxito comienza en casa” , la iniciativa busca fortalecer el rol de las familias en la formación de los estudiantes, a través de talleres educativos y actividades dinámicas.

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La directora nacional de orientación educativa, Iliana Cortez, informó que el programa se implementará en las 16 regiones educativas, tanto en centros públicos como privados.

MEDUCA Escuela para Padres: fechas y regiones 2026

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El programa se ejecutará de forma escalonada en todo el país:

12 de mayo: Panamá Este , Panamá Oeste , San Miguelito , Panamá Centro y Panamá Norte

13 de mayo: Provincias centrales: Herrera , Los Santos , Coclé , además de Darién y Colón

15 de mayo: Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas

Las jornadas se realizarán en centros educativos públicos y privados.

Taller con enfoque en valores

El taller, denominado “El éxito”, utilizará una metodología dinámica inspirada en el fútbol, donde se abordarán temas como:

El rol de los padres en la crianza

Formación en principios y valores

Trabajo en equipo dentro del hogar

Cómo influye la familia en el éxito de los hijos

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Las actividades incluirán dinámicas lúdicas y educativas para facilitar el aprendizaje.

‍‍‍ Llamado a los padres

El MEDUCA hizo un llamado a los padres de familia a participar activamente en estas jornadas, destacando que su involucramiento es clave en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

El objetivo es fortalecer la relación familia-escuela y promover entornos que impulsen el éxito de los niños y jóvenes en Panamá.