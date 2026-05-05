MEDUCA lanza Escuela para Padres del 12 al 15 de mayo en todo el país

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del programa Escuela para Padres, que se desarrollará del 12 al 15 de mayo de 2026 en todo el país.
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La directora nacional de orientación educativa, Iliana Cortez, informó que el programa se implementará en las 16 regiones educativas, tanto en centros públicos como privados.
MEDUCA Escuela para Padres: fechas y regiones 2026
El programa se ejecutará de forma escalonada en todo el país:
- 12 de mayo:
Panamá Este, Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Centro y Panamá Norte
- 13 de mayo:
Provincias centrales: Herrera, Los Santos, Coclé, además de Darién y Colón
- 15 de mayo:
Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas
Las jornadas se realizarán en centros educativos públicos y privados.
Taller con enfoque en valores
El taller, denominado “El éxito”, utilizará una metodología dinámica inspirada en el fútbol, donde se abordarán temas como:
- El rol de los padres en la crianza
- Formación en principios y valores
- Trabajo en equipo dentro del hogar
- Cómo influye la familia en el éxito de los hijos
Las actividades incluirán dinámicas lúdicas y educativas para facilitar el aprendizaje.
Llamado a los padres
El MEDUCA hizo un llamado a los padres de familia a participar activamente en estas jornadas, destacando que su involucramiento es clave en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.
El objetivo es fortalecer la relación familia-escuela y promover entornos que impulsen el éxito de los niños y jóvenes en Panamá.