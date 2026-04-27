MEDUCA investiga incidente en escuela de Rufina Alfaro que dejó un estudiante herido

Las autoridades del Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciaron las investigaciones tras un incidente registrado este lunes en los predios del Centro Educativo Básico General Bilingüe Gabriel Lewis Galindo, en el corregimiento de Rufina Alfaro. En el hecho, un estudiante de otro plantel que transitaba por el área resultó herido.
El MEDUCA informó que se mantiene en estrecha comunicación con los familiares de la víctima para brindar el acompañamiento necesario. Mientras tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizan las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del ataque y dar con el paradero de los responsables.