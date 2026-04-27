MEDUCA investiga incidente en escuela de Rufina Alfaro que dejó un estudiante herido

MEDUCA informa sobre el incidente en el Centro Educativo Básico General Bilingüe Gabriel Lewis Galindo.

Por Ana Canto Las autoridades del Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciaron las investigaciones tras un incidente registrado este lunes en los predios del Centro Educativo Básico General Bilingüe Gabriel Lewis Galindo, en el corregimiento de Rufina Alfaro. En el hecho, un estudiante de otro plantel que transitaba por el área resultó herido.

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Según informes oficiales, el alumno afectado ya recibe atención médica. Tras el suceso, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con los estamentos policiales, con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa, administrativos y docentes.

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