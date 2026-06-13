El viernes 19 de junio jubilados y pensionados cobran su segunda quincena

CSS anuncia pagos de jubilados y pensionados para junio 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas correspondientes al pago de la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, los desembolsos se realizarán mediante transferencia bancaria (ACH) y cheque, según la modalidad de cobro de cada beneficiario.

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Calendario de pagos de la CSS a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados @Nono

Las fechas oficiales para la segunda quincena de junio son las siguientes:

Viernes 19 de junio de 2026: Pago mediante ACH (depósito bancario).

Pago mediante ACH (depósito bancario). Lunes 22 de junio de 2026: Pago mediante cheque.

Recomendaciones para los beneficiarios

La CSS exhortó a jubilados y pensionados a verificar previamente sus cuentas bancarias y a seguir las indicaciones de la institución al momento de retirar los pagos por cheque.

Asimismo, recordó que cualquier información adicional relacionada con el calendario de pagos será comunicada a través de los canales oficiales de la entidad.