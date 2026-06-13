Panamá Nacionales -  13 de junio de 2026 - 13:34

El viernes 19 de junio jubilados y pensionados cobran su segunda quincena

La CSS confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en la segunda quincena de junio de 2026. Conozca cuándo cobran por ACH y cheque.

CSS anuncia pagos de jubilados y pensionados para junio 2026

CSS anuncia pagos de jubilados y pensionados para junio 2026

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas correspondientes al pago de la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, los desembolsos se realizarán mediante transferencia bancaria (ACH) y cheque, según la modalidad de cobro de cada beneficiario.

Te puede interesar: Descuentos en restaurantes para jubilados: cuándo aplican según ACODECO

Calendario de pagos de la CSS a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados

Las fechas oficiales para la segunda quincena de junio son las siguientes:

  • Viernes 19 de junio de 2026: Pago mediante ACH (depósito bancario).
  • Lunes 22 de junio de 2026: Pago mediante cheque.

Recomendaciones para los beneficiarios

La CSS exhortó a jubilados y pensionados a verificar previamente sus cuentas bancarias y a seguir las indicaciones de la institución al momento de retirar los pagos por cheque.

Asimismo, recordó que cualquier información adicional relacionada con el calendario de pagos será comunicada a través de los canales oficiales de la entidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aumento en el pago a jubilados y pensionados: ¿Qué ha pasado con el proyecto de Ley 491?

Jubilados y pensionados: CSS detalla cómo se realizará el segundo pago de junio

Jubilados recibirán nuevo pago del bono permanente: conozca cuándo depositan B/. 50

Recomendadas

Más Noticias