El viernes 19 de junio jubilados y pensionados cobran su segunda quincena

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas correspondientes al pago de la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.
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Calendario de pagos de la CSS a jubilados y pensionados
Las fechas oficiales para la segunda quincena de junio son las siguientes:
- Viernes 19 de junio de 2026: Pago mediante ACH (depósito bancario).
- Lunes 22 de junio de 2026: Pago mediante cheque.
Recomendaciones para los beneficiarios
La CSS exhortó a jubilados y pensionados a verificar previamente sus cuentas bancarias y a seguir las indicaciones de la institución al momento de retirar los pagos por cheque.
Asimismo, recordó que cualquier información adicional relacionada con el calendario de pagos será comunicada a través de los canales oficiales de la entidad.