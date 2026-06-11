Pago a jubilados y pensionados inicia la próxima semana: CSS anuncia fechas de junio 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
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Fechas de pago para jubilados y pensionados
De acuerdo con el cronograma establecido por la CSS, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:
Transferencia bancaria (ACH)
Los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante depósito directo en cuentas bancarias podrán disponer de sus fondos a partir del viernes 19 de junio de 2026.
Pago mediante cheque
Por su parte, quienes cobran a través de cheque recibirán el pago el lunes 22 de junio de 2026.