Aumento en el pago a jubilados y pensionados: ¿Qué ha pasado con el proyecto de Ley 491?

El proyecto de Ley 491, que propone un aumento económico para jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600 mensuales, ha pasado a segundo plano luego que surgieran debates entre autoridades, gremios y representantes de distintos sectores del país.

La iniciativa busca garantizar mejores condiciones de vida para miles de adultos mayores, aunque su avance legislativo permanece en pausa y enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad financiera.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó en su momento que comparte el objetivo de mejorar las pensiones de los jubilados; sin embargo, sostuvo que cualquier propuesta debe estar respaldada por estudios técnicos y fuentes de financiamiento sostenibles.

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"Siempre he apoyado iniciativas realistas y sustentadas. No respaldo propuestas inconclusas o que no cuenten con una base financiera clara", indicó el titular del MEF. "Siempre he apoyado iniciativas realistas y sustentadas. No respaldo propuestas inconclusas o que no cuenten con una base financiera clara", indicó el titular del MEF.

Jubilados reclaman la aprobación de la ley sobre aumento

Mientras tanto, grupos de jubilados y pensionados han realizado manifestaciones para exigir que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto.

Los manifestantes sostienen que la propuesta beneficiaría a más de 95 mil pensionados que reciben menos de B/.600 mensuales y representaría una medida de justicia social para este sector de la población.

Presidente Mulino advierte posible veto

Durante una conferencia semanal el presidente de la República, José Raúl Mulino, también expresó reservas sobre el proyecto. El mandatario cuestionó que la iniciativa no haya sido suficientemente consultada y advirtió que podría vetarla si es aprobada por la Asamblea Nacional y llega a su despacho para sanción.

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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa señaló que algunos mecanismos de financiamiento contemplados en la propuesta podrían afectar la competitividad del país, particularmente por el uso de recursos vinculados al sector de telecomunicaciones para fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá cuestionó la posibilidad de aplicar una tasa a los contenedores, argumentando que podría impactar la competitividad logística nacional.

Diputada Grace Hernández asegura que la ley sigue viva

La diputada Grace Hernández ha defendido la propuesta en reiteradas ocasiones y afirmado que la suspensión temporal de su discusión responde a una estrategia para evitar un eventual veto presidencial. A través de sus redes sociales, la diputada sostuvo que el proyecto continúa vigente y que la discusión sobre el bienestar de los adultos mayores debe mantenerse.

Embed - Grace Hernandez on Instagram: "Tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a nuestros adultos mayores. La Ley 491 sigue viva porque detrás de ella hay una realidad que no podemos ignorar: miles de abuelitos merecen vivir con dignidad, respeto y una mejor calidad de vida. Esta conversación sigue sobre la mesa y sigue siendo una oportunidad para reflexionar sobre cómo construimos un país que cuide mejor a quienes tanto han aportado a nuestra sociedad." View this post on Instagram

"La Ley 491 sigue viva porque detrás de ella hay una realidad que no podemos ignorar: miles de abuelitos merecen vivir con dignidad, respeto y una mejor calidad de vida", expresó. "La Ley 491 sigue viva porque detrás de ella hay una realidad que no podemos ignorar: miles de abuelitos merecen vivir con dignidad, respeto y una mejor calidad de vida", expresó.

Hernández adelantó que el proyecto podría retomarse en aproximadamente dos meses, cuando regrese a tercer debate en la Asamblea Nacional.

¿Cuál es el estado actual del proyecto?

Por ahora, el proyecto de Ley 491 no ha sido aprobado de forma definitiva y permanece pendiente de su eventual regreso al pleno legislativo para continuar su trámite.

Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes consideran que el aumento es una necesidad urgente para miles de jubilados y quienes sostienen que cualquier incremento debe estar acompañado de una fuente de financiamiento sostenible.