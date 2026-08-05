Diputado Roberto Zúñiga propone que 56 embajadores rindan cuentas ante la Asamblea Nacional

El diputado independiente Roberto Zúñiga, comisionado de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, presentó una propuesta para convocar a comparecencia virtual a los 56 embajadores del Servicio Exterior de la República de Panamá, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y el seguimiento a la gestión diplomática del país.

La iniciativa busca que cada embajador informe sobre el cumplimiento del plan de trabajo presentado al inicio de su gestión, el estado de las relaciones bilaterales y multilaterales bajo su responsabilidad, los principales logros y proyectos en ejecución, los desafíos que enfrenta cada misión diplomática y la ejecución de los recursos presupuestarios asignados.

La propuesta plantea que las comparecencias se desarrollen de manera virtual, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las respectivas misiones diplomáticas, permitiendo la participación de la totalidad de los embajadores sin afectar el desempeño de sus funciones en el exterior.

Se espera que esta solicitud sea votada por los comisionados de Relaciones Exteriores en la próxima sesión de la comisión.