Japón reafirma cooperación tecnológica con el Canal de Panamá durante visita oficial

Panamá y Japón reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación tecnológica y estratégica vinculada al Canal de Panamá, durante la visita oficial al país del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió a Motegi a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de la agenda oficial del funcionario japonés.

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Posteriormente, la delegación se trasladó a las esclusas de Cocolí, en el sector Pacífico del Canal de Panamá, donde fue recibida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, junto con el administrador y la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Japón reafirma apoyo tecnológico al Canal

Durante la visita, el Gobierno de Japón reafirmó formalmente su compromiso de mantener y ampliar la cooperación tecnológica de vanguardia con la administración del Canal de Panamá.

Japón es actualmente uno de los principales usuarios de la vía interoceánica por volumen de carga, lo que convierte a la relación con Panamá en un punto estratégico para el comercio y la conectividad marítima.

La cooperación entre ambos países busca fortalecer áreas vinculadas con la tecnología y el desarrollo de una infraestructura canalera preparada para los retos del comercio internacional.

¿Qué busca Panamá con la cooperación con Japón?

La visita forma parte de la agenda exterior impulsada por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, que busca fortalecer el posicionamiento de Panamá como un centro estratégico para la inversión de alta tecnología, la conectividad y la logística sostenible en América Latina.

Dentro de esta visión, el Canal de Panamá representa uno de los principales activos del país para atraer cooperación, inversión y nuevas tecnologías relacionadas con el comercio y el transporte internacional.

La presencia del ministro japonés en las instalaciones del Canal también permitió destacar la importancia que tiene la vía interoceánica para Japón y para las cadenas globales de suministro.

Panamá y Japón fortalecen una relación estratégica

La visita oficial refuerza los vínculos entre Panamá y Japón en un momento en que ambos países buscan impulsar proyectos relacionados con tecnología, infraestructura y sostenibilidad.

Para Panamá, Japón constituye un socio relevante por su capacidad tecnológica y por la importancia que mantiene como usuario del Canal, mientras que para el país asiático la vía interoceánica representa una conexión estratégica para el movimiento de mercancías entre los principales mercados internacionales.

La agenda desarrollada durante la visita apunta a mantener y ampliar esta cooperación en beneficio de la conectividad y la competitividad del Canal de Panamá.