Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 15:05

Ministerio Público explica la condena de 104 años por delitos sexuales impuesta a un hombre

De acuerdo con el Ministerio Público, actualmente las víctimas de este hombre reciben atención y apoyo psicológico.

Región metropolitana del Ministerio Público. 

Región metropolitana del Ministerio Público. 

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La fiscal superior del Ministerio Público, Janeth Rovetto, detalló el alcance de la pena impuesta a un hombre de 44 años tras ser hallado culpable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de menores de edad, en perjuicio de sus dos hijas biológicas y su hijastra.

Los hechos cometidos por el procesado, quien se desempeñaba como exfuncionario de la Caja de Seguro Social (CSS), ocurrieron entre los años 2018 y 2024 en el corregimiento de El Chorrillo. Durante ese periodo, las víctimas contaban con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. De acuerdo con las autoridades, el agresor se presentaba ante la comunidad como pastor de una iglesia y las menores no recibieron apoyo por parte de su madre durante el tiempo en que sufrieron los abusos. Actualmente, las víctimas dos de las cuales ya alcanzaron la mayoría de edad, reciben atención y apoyo psicológico.

¿Porqué se le impuso una pena de 104 a este hombre?

La condena total fijada por el Tribunal alcanzó los 104 años de prisión, luego de realizar una dosificación penal individualizada por cada víctima y por cada delito acreditado durante el juicio oral.

Por otro lado, cifras del Ministerio Público reflejan que las denuncias por delitos sexuales han registrado un incremento del 16 % en lo que va del año, acumulando un total de 3,975 casos. Los delitos de mayor incidencia corresponden a las relaciones sexuales de adultos con adolescentes, así como a las modalidades de violación agravada y doblemente agravada.

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