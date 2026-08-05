Ministerio Público explica la condena de 104 años por delitos sexuales impuesta a un hombre

La fiscal superior del Ministerio Público, Janeth Rovetto, detalló el alcance de la pena impuesta a un hombre de 44 años tras ser hallado culpable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de menores de edad, en perjuicio de sus dos hijas biológicas y su hijastra.
¿Porqué se le impuso una pena de 104 a este hombre?
La condena total fijada por el Tribunal alcanzó los 104 años de prisión, luego de realizar una dosificación penal individualizada por cada víctima y por cada delito acreditado durante el juicio oral.
Por otro lado, cifras del Ministerio Público reflejan que las denuncias por delitos sexuales han registrado un incremento del 16 % en lo que va del año, acumulando un total de 3,975 casos. Los delitos de mayor incidencia corresponden a las relaciones sexuales de adultos con adolescentes, así como a las modalidades de violación agravada y doblemente agravada.