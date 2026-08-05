CSS suspenderá temporalmente urgencias en policlínica de San Miguelito: conozca las fechas

CSS suspenderá las urgencias de la Policlínica Generoso Guardia

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de urgencias de la Policlínica Generoso Guardia, ubicada en el distrito de San Miguelito, permanecerá temporalmente suspendido durante este fin de semana debido a una jornada de limpieza y desinfección.

La suspensión comenzará a las 6:00 p.m. del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta las 7:00 a.m. del domingo 9 de agosto de 2026.

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De acuerdo con la CSS, los trabajos tienen como objetivo fortalecer las condiciones de bioseguridad y garantizar un ambiente seguro para pacientes, personal de salud y visitantes.

CSS: ¿Cuándo estará suspendido el servicio de urgencias?

El servicio de urgencias de la Policlínica Generoso Guardia estará suspendido en el siguiente horario:

Inicio: viernes 7 de agosto, a las 6:00 p.m.

viernes 7 de agosto, a las 6:00 p.m. Finalización: domingo 9 de agosto, a las 7:00 a.m.

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La CSS indicó que se trata de una medida temporal relacionada con los trabajos de limpieza y desinfección programados en la instalación.

¿Dónde acudir si necesita atención de urgencias?

Durante el período de suspensión, las personas que necesiten atención de urgencias podrán acudir a otras instalaciones de salud.

Estas son las alternativas informadas por la CSS:

Policlínica Manuel María Valdés: servicio de urgencias disponible las 24 horas.

servicio de urgencias disponible las 24 horas. Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid: servicio de urgencias disponible las 24 horas.

servicio de urgencias disponible las 24 horas. Policlínica Dr. Edilberto Culiolis: servicio de urgencias disponible hasta las 7:00 p.m.

La CSS recomendó a la población tomar en cuenta estos horarios mientras permanezca suspendido temporalmente el servicio en la Policlínica Generoso Guardia.

La institución agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionar los trabajos programados.