Precio del combustible sube desde este viernes 7 de agosto: así quedan gasolina y diésel

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios del combustible que estarán vigentes en Panamá a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 7 de agosto de 2026. Los precios registrarán aumentos tanto en las gasolinas de 95 y 91 octanos como en el diésel bajo en azufre.

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Precio del combustible: ¿Cuánto costará la gasolina y el diésel?

A partir de este viernes, los precios máximos de venta al consumidor quedarán de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.27 por litro, tras un aumento de B/.0.02 .

B/.1.27 por litro, tras un aumento de . Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro, luego de subir B/.0.01 .

B/.1.19 por litro, luego de subir . Diésel bajo en azufre: B/.1.34 por litro, con un incremento de B/.0.07.

El mayor aumento corresponde al diésel bajo en azufre, cuyo precio subirá siete centésimos por litro.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?

Los nuevos precios comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 21 de agosto de 2026.

A partir de esa fecha, la Secretaría Nacional de Energía deberá establecer los nuevos precios correspondientes al siguiente período.

Así quedan los combustibles desde el 7 de agosto

Los conductores deberán tomar en cuenta estos nuevos precios al momento de abastecer sus vehículos durante las próximas dos semanas.