Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 16:04

PASE-U 2026: IFARHU entregará tarjetas y realizará pagos este jueves en Veraguas

Los acudientes deben presentar su cédula física y vigente para el retiro de la nueva tarjeta PASE-U del IFARHU.

Entrega de tarjetas del IFARHU. 

Entrega de tarjetas del IFARHU. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este jueves 6 de agosto la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Veraguas.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el jueves 6 de agosto

Provincia de Veraguas

  • Soná: Marañón
  • Las Palmas: Zapotillo y Puerto Vidal
  • Río de Jesús: Río de Jesús

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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