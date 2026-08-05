Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 16:07

Exfuncionario herido en protesta en la Alcaldía de Panamá se mantiene estable, según familiares

La familia del exfuncionario que participaba en una protesta para exigir el pago de sus prestaciones laborales, informó que su estado de salud es estable.

La familia de exfuncionario habla sobre su condición de salud. 

La familia de exfuncionario habla sobre su condición de salud. 

María Hernández
Por María Hernández

La familia de Alberto Llerena, exfuncionario que resultó herido durante los disturbios registrados en la Alcaldía de Panamá, informó que su estado de salud es estable y que presenta una evolución favorable tras la intervención quirúrgica.

Su hermana, Noris Llerena, explicó que la operación fue un éxito y que los exámenes médicos realizados han arrojado resultados satisfactorios.

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Exfuncionario se encuentra en la sala de trauma

Aunque el paciente permanece hospitalizado en la sala de Trauma del hospital Santo Tomas, la familia señaló que esta decisión responde a la falta de disponibilidad de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y no a un deterioro de su condición médica.

Llerena participaba en una manifestación junto a otros exfuncionarios que exigían el pago de sus prestaciones laborales, cuando resultó herido durante los incidentes ocurridos en el edificio Hatillo de Alcaldía de Panamá.

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