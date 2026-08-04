CSS habilita listado para verificar pagos de turnos y bonos a médicos

Con el propósito de honrar las obligaciones adquiridas con su personal, la Caja de Seguro Social (CSS) continúa con el pago de los turnos y bonos adeudados a médicos residentes e internos.
Para verificar el estatus de sus desembolsos, el personal médico debe seguir estos pasos:
- Comunicarse a las líneas telefónicas habilitadas: 513-1665 o 513-1575.
- Brindar su número de cédula de identidad personal al operador para la verificación en el sistema.
El listado oficial de los cheques podrán verificarse a través del sitio web: caja-de-seguro-social-avanza-con-los-pagos-a-medicos-internos-y-residentes/.