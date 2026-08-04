Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 11:32

CSS habilita listado para verificar pagos de turnos y bonos a médicos

La Caja de Seguro Social (CSS) realiza desembolsos mediante la emisión de cheques y acreditación bancaria.

CSS paga bonos a médicos. 

CSS paga bonos a médicos. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

Con el propósito de honrar las obligaciones adquiridas con su personal, la Caja de Seguro Social (CSS) continúa con el pago de los turnos y bonos adeudados a médicos residentes e internos.

La institución realiza desembolsos mediante la emisión de cheques y acreditación bancaria. Los profesionales de la salud pueden consultar si su pago ha sido procesado ingresando a las plataformas oficiales con su número de cédula de identidad personal.

Para verificar el estatus de sus desembolsos, el personal médico debe seguir estos pasos:

  • Comunicarse a las líneas telefónicas habilitadas: 513-1665 o 513-1575.
  • Brindar su número de cédula de identidad personal al operador para la verificación en el sistema.

El listado oficial de los cheques podrán verificarse a través del sitio web: caja-de-seguro-social-avanza-con-los-pagos-a-medicos-internos-y-residentes/.

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