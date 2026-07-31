Jubilados y pensionados de la CSS: pago por ACH inicia el martes 4 de agosto de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos de agosto de 2026 para los jubilados y pensionados . Durante este mes, los beneficiarios recibirán las dos quincenas correspondientes y, con el segundo pago, también se espera el desembolso de la segunda partida del bono permanente, una vez la entidad confirme la fecha oficial.

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Jubilados y pensionados: Fechas de pago de la primera quincena

De acuerdo con el cronograma de la CSS, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Pago por ACH: martes 4 de agosto de 2026 .

. Pago mediante cheque: miércoles 5 de agosto de 2026.

La institución recomienda a los beneficiarios verificar la disponibilidad del dinero según la modalidad de pago que tengan registrada.

¿Cuándo pagan el bono permanente?

La Caja de Seguro Social aún no ha anunciado oficialmente la fecha del pago de la segunda partida del bono permanente correspondiente a agosto de 2026.

Sin embargo, debido a que este beneficio suele entregarse junto con la segunda quincena, muchos jubilados y pensionados estiman que podría ser acreditado entre el 19 y el 20 de agosto, dependiendo de la modalidad de pago.

Hasta el momento, esta fecha no ha sido confirmada por la CSS, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la institución.