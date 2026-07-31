¿Qué pasará con Puerto Barú? Consejo Provincial de Chiriquí pide a la Corte Suprema emitir un fallo

El Consejo Provincial de Chiriquí solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir un fallo sobre la demanda que busca anular el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú , ubicado en la provincia de Chiriquí.

La petición fue planteada con el objetivo de que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el proceso judicial relacionado con el estudio ambiental del proyecto, cuya validez ha sido objeto de una demanda de nulidad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: MEF confirma la fecha del segundo pago del décimo tercer mes para servidores públicos

Puerto Barú: Consejo Provincial solicita fallo sobre demanda ambiental

El Consejo Provincial de Chiriquí solicitó a la Corte Suprema emitir un fallo sobre la demanda que busca anular el estudio de impacto ambiental del Puerto Barú, en Chiriquí. pic.twitter.com/K69mASaj88 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 31, 2026

El proyecto Puerto Barú ha generado interés por su impacto en el desarrollo económico de la provincia, mientras que sectores mantienen cuestionamientos relacionados con los aspectos ambientales y el cumplimiento de los procedimientos legales.

Se espera que la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia aporte certeza jurídica sobre el futuro del estudio de impacto ambiental del proyecto.