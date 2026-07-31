¿Qué pasará con Puerto Barú? Consejo Provincial de Chiriquí pide a la Corte Suprema emitir un fallo

El Consejo Provincial de Chiriquí solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir un fallo sobre la demanda que busca anular el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí.
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Puerto Barú: Consejo Provincial solicita fallo sobre demanda ambiental
El proyecto Puerto Barú ha generado interés por su impacto en el desarrollo económico de la provincia, mientras que sectores mantienen cuestionamientos relacionados con los aspectos ambientales y el cumplimiento de los procedimientos legales.
Se espera que la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia aporte certeza jurídica sobre el futuro del estudio de impacto ambiental del proyecto.