Copa Airlines volará a Porlamar, Venezuela, desde Panamá a partir de noviembre

Copa Airlines anunció que, a partir del 26 de noviembre de 2026, comenzará a operar vuelos directos entre la Ciudad de Panamá y Porlamar, en la isla de Margarita, Venezuela.

La aerolínea panameña informó que la nueva ruta iniciará con tres vuelos semanales, ampliando las opciones de conexión entre Panamá y uno de los principales destinos turísticos del Caribe venezolano.

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Copa Airlines: ¿Cuál será el horario de los vuelos Panamá-Porlamar?

De acuerdo con la información proporcionada por Copa Airlines, el vuelo CM651 saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar, a la 1:36 p.m., hora local.

El vuelo de regreso, CM652, partirá de Porlamar a las 2:46 p.m. y aterrizará en la Ciudad de Panamá a las 4:30 p.m., también hora local.

La operación comenzará con tres frecuencias semanales.

Porlamar, un nuevo destino desde Panamá

Porlamar es una de las principales ciudades de la isla de Margarita y cuenta con atractivos turísticos como playas, gastronomía y una amplia riqueza cultural.

Con esta nueva conexión, los viajeros desde Panamá tendrán una alternativa directa para visitar este destino venezolano, mientras que los pasajeros procedentes de Margarita podrán conectar desde Tocumen con otros destinos de la red de Copa Airlines.