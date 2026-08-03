Investigan si cuerpo hallado en Parque Lefevre está vinculado con crimen en Panamá Viejo

El Ministerio Público investiga un posible vínculo entre el cuerpo encontrado este lunes dentro de un automóvil abandonado en el estacionamiento de un centro médico en Parque Lefevre y el cadáver localizado la noche del domingo en el sector de Panamá Viejo, próximo a la vía Cincuentenario.

El fiscal superior de Homicidios, Jorge Luis Ferguson, informó que el cuerpo hallado en Parque Lefevre presentaba signos de violencia.

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Tema de interés: Hallan el cuerpo sin vida de una persona dentro de un auto en un centro médico de Parque Lefevre

Cuerpo presentaba indicios de tortura

De acuerdo con el fiscal, la víctima fue encontrada maniatada y con aparentes signos de tortura. Además, las primeras diligencias apuntan a que la causa de muerte sería por heridas ocasionadas con arma de fuego, aunque esto deberá ser confirmado mediante los exámenes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Un cuerpo sin vida fue ubicado este lunes dentro de un auto abandonado en el estacionamiento de un centro médico en Parque Lefevre.



El fiscal Superior de Homicidios, Jorge Luis Ferguson, detalló que el cuerpo presenta algunas muestras de tortura y estaba maniatado.



Se presume… pic.twitter.com/tBhkL5rdfU — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Investigan relación con otro homicidio

De forma preliminar, las autoridades presumen que este caso podría estar relacionado con el hallazgo de otro cuerpo ocurrido la noche del domingo en el sector de Panamá Viejo, cerca de la vía Cincuentenario.

Según la información recabada durante las investigaciones, ambas víctimas fueron encontradas maniatadas y presentaban lesiones similares, elementos que ahora forman parte de las diligencias que adelanta la Fiscalía de Homicidios.

Familiares identificaron a la víctima en Parque Lefevre

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que familiares lograron identificar el cuerpo encontrado dentro del vehículo en Parque Lefevre.

No obstante, el Ministerio Público aclaró que las investigaciones continúan y será el avance de las pericias forenses y de las diligencias judiciales el que determine si ambos homicidios están directamente relacionados.