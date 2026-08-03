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Disputa entre residentes de Arraiján por conexiones de agua potable

Residentes de las barriadas Los Palmitos y Ciudad del Futuro se fueron a los golpes en medio de una disputa por agua potable registrada este fin de semana. Vecinos de Ciudad del Futuro se oponen a una conexión que podría afectar el suministro, no obstante, los moradores de Los Palmitos esperan que se cumpla con la promesa de contar con el suministro las 24 horas y afirman que deben pagar sus recibos.