Denuncian falta de agua en Arraiján: residentes llevan 3 años sin servicio continuo

Moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján, denunciaron que llevan más de tres años solicitando al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales un suministro de agua potable constante, sin obtener respuesta efectiva.
- Pagan sus recibos al día
- Sin embargo, el servicio no es regular
- Solo unas 29 viviendas cuentan con suministro de agua
El resto de la comunidad enfrenta dificultades diarias para acceder al recurso.
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Denuncian falta de agua en Arraiján desde hace 3 años
Los afectados aseguran haber realizado múltiples solicitudes al IDAAN para que se les garantice el servicio las 24 horas del día, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema.
La falta de agua potable afecta:
- La calidad de vida de las familias
- Las actividades diarias
- Las condiciones sanitarias
Ante la denuncia de los moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján, por la falta de agua potable, la directora regional del Idaan, Fátima Agrazal, indica que realizará la gestión para hacer las verificaciones, evaluar la situación para brindarles una solución.