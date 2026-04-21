Panamá Oeste Nacionales -  21 de abril de 2026 - 08:54

Denuncian falta de agua en Arraiján: residentes llevan 3 años sin servicio continuo

Moradores en el distrito de Arraiján, denuncian que llevan 3 años sin agua potable constante. Solo 29 viviendas reciben el servicio.

Denuncian falta de agua en Arraiján

Denuncian falta de agua en Arraiján

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján, denunciaron que llevan más de tres años solicitando al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales un suministro de agua potable constante, sin obtener respuesta efectiva.

De acuerdo con los residentes:

  • Pagan sus recibos al día
  • Sin embargo, el servicio no es regular
  • Solo unas 29 viviendas cuentan con suministro de agua

El resto de la comunidad enfrenta dificultades diarias para acceder al recurso.

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Denuncian falta de agua en Arraiján desde hace 3 años

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Los afectados aseguran haber realizado múltiples solicitudes al IDAAN para que se les garantice el servicio las 24 horas del día, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema.

La falta de agua potable afecta:

  • La calidad de vida de las familias
  • Las actividades diarias
  • Las condiciones sanitarias

Ante la denuncia de los moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján, por la falta de agua potable, la directora regional del Idaan, Fátima Agrazal, indica que realizará la gestión para hacer las verificaciones, evaluar la situación para brindarles una solución.

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