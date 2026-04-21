Denuncian falta de agua en Arraiján: residentes llevan 3 años sin servicio continuo

Moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján , denunciaron que llevan más de tres años solicitando al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales un suministro de agua potable constante, sin obtener respuesta efectiva.

Pagan sus recibos al día

Sin embargo, el servicio no es regular

Solo unas 29 viviendas cuentan con suministro de agua

El resto de la comunidad enfrenta dificultades diarias para acceder al recurso.

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Denuncian falta de agua en Arraiján desde hace 3 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046554556398551360?s=20&partner=&hide_thread=false Moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján, denuncian que llevan tres años solicitando al Idaan que se les brinde el servicio de agua potable las 24 horas del día.



Señalan que pagan sus recibos al día, sin embargo, solo unas 29 viviendas reciben el suministro. pic.twitter.com/a794Zq0wun — Telemetro Reporta (@TReporta) April 21, 2026

Los afectados aseguran haber realizado múltiples solicitudes al IDAAN para que se les garantice el servicio las 24 horas del día, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema.

La falta de agua potable afecta:

La calidad de vida de las familias

Las actividades diarias

Las condiciones sanitarias

Ante la denuncia de los moradores de la barriada Altos de San Gabriel, en Arraiján, por la falta de agua potable, la directora regional del Idaan, Fátima Agrazal, indica que realizará la gestión para hacer las verificaciones, evaluar la situación para brindarles una solución.