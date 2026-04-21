CSS extiende convocatoria para director con salario de hasta $5,500

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la prórroga del proceso de selección para el cargo de Director de Fiscalización, Responsabilidad Institucional y Observatorio del Asegurado, extendiendo el plazo hasta el 11 de mayo de 2026.
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Convocatoria CSS: salario y detalles del cargo
El puesto ofrece una remuneración mensual de: Entre B/.5,000 y B/.5,500. Se trata de una posición estratégica dentro de la CSS, vinculada a la supervisión y fiscalización de procesos internos.
Los aspirantes deberán presentar su documentación:
- Lugar: Oficinas de la Junta Directiva (edificio 519, Clayton)
- Horario: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
- Fecha límite: 24 de abril de 2026
Requisitos académicos y experiencia
Los candidatos deben cumplir con:
Formación:
- Título universitario en:
- Administración
- Derecho
- Finanzas
- Inversiones
- Salud
- Posgrados o diplomados serán valorados
Experiencia:
- Mínimo 10 años de trayectoria comprobada
Más detalles en la convocatoria oficial: Convocatoria CSS
Documentos requeridos
La carpeta de postulación debe incluir:
- Hoja de vida actualizada
- Copia de cédula y certificación de nacionalidad
- Paz y salvo de la CSS
- Certificación de no sanciones ni condenas penales
- Otros requisitos establecidos en la convocatoria
Canales de información
Para consultas, la CSS habilitó los teléfonos:
- 513-0474
- 513-0450
Esta convocatoria representa una oportunidad para profesionales con amplia experiencia que deseen formar parte de la gestión institucional en una de las entidades más importantes del país.