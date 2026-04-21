Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 09:23

CSS extiende convocatoria para director con salario de hasta $5,500

La CSS amplió convocatoria para director con salario de hasta $5,500. Conoce requisitos, fechas y cómo aplicar.

CSS extiende convocatoria para director con salario 

CSS extiende convocatoria para director con salario 

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la prórroga del proceso de selección para el cargo de Director de Fiscalización, Responsabilidad Institucional y Observatorio del Asegurado, extendiendo el plazo hasta el 11 de mayo de 2026.

La entidad busca atraer profesionales altamente capacitados para liderar un área clave en materia de control y transparencia institucional.

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Convocatoria CSS: salario y detalles del cargo

El puesto ofrece una remuneración mensual de: Entre B/.5,000 y B/.5,500. Se trata de una posición estratégica dentro de la CSS, vinculada a la supervisión y fiscalización de procesos internos.

Los aspirantes deberán presentar su documentación:

  • Lugar: Oficinas de la Junta Directiva (edificio 519, Clayton)
  • Horario: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
  • Fecha límite: 24 de abril de 2026

Requisitos académicos y experiencia

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Los candidatos deben cumplir con:

Formación:

  • Título universitario en:
    • Administración
    • Derecho
    • Finanzas
    • Inversiones
    • Salud
  • Posgrados o diplomados serán valorados

‍ Experiencia:

  • Mínimo 10 años de trayectoria comprobada

Más detalles en la convocatoria oficial: Convocatoria CSS

Documentos requeridos

La carpeta de postulación debe incluir:

  • Hoja de vida actualizada
  • Copia de cédula y certificación de nacionalidad
  • Paz y salvo de la CSS
  • Certificación de no sanciones ni condenas penales
  • Otros requisitos establecidos en la convocatoria

Canales de información

Para consultas, la CSS habilitó los teléfonos:

  • 513-0474
  • 513-0450

Esta convocatoria representa una oportunidad para profesionales con amplia experiencia que deseen formar parte de la gestión institucional en una de las entidades más importantes del país.

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