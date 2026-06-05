Falla eléctrica afecta parcialmente los servicios de la Policlínica Carlos N. Brin de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los asegurados y usuarios que, a pesar de la interrupción del suministro eléctrico registrada este viernes 5 de junio en el corregimiento de San Francisco, la Policlínica Dr. Carlos N. Brin mantiene operativos sus servicios esenciales de Urgencias, Consulta Externa y Laboratorio.

Sin embargo, la falla eléctrica ha afectado de manera parcial otras áreas de la instalación médica. Entre los servicios impactados se encuentran Farmacia y el trámite de citas a través del Departamento de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (REGES).

Ante esta situación, la institución implementó las siguientes contingencias para los usuarios:

Solicitud de citas (REGES): Las solicitudes se están gestionando mediante un registro manual de datos. El personal se comunicará con los pacientes entre hoy y el próximo lunes para notificarles la fecha asignada de su consulta.

Radiología y Odontología: Las citas programadas para la jornada de hoy quedan suspendidas. Ambas especialidades serán reagendadas para la próxima semana, y el personal de la policlínica contactará oportunamente a los pacientes para informarles sus nuevas fechas de atención.