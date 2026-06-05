Panamá Nacionales -  5 de junio de 2026 - 15:04

Falla eléctrica afecta parcialmente los servicios de la Policlínica Carlos N. Brin de la CSS

Este viernes 5 de junio la Policlínica Dr. Carlos N. Brin de la CSS sufrió una interrupción del suministro eléctrico.

Falla eléctrica afecta parcialmente los servicios de la Policlínica Carlos N. Brin.

Falla eléctrica afecta parcialmente los servicios de la Policlínica Carlos N. Brin.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los asegurados y usuarios que, a pesar de la interrupción del suministro eléctrico registrada este viernes 5 de junio en el corregimiento de San Francisco, la Policlínica Dr. Carlos N. Brin mantiene operativos sus servicios esenciales de Urgencias, Consulta Externa y Laboratorio.

Sin embargo, la falla eléctrica ha afectado de manera parcial otras áreas de la instalación médica. Entre los servicios impactados se encuentran Farmacia y el trámite de citas a través del Departamento de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (REGES).

Ante esta situación, la institución implementó las siguientes contingencias para los usuarios:

  • Solicitud de citas (REGES): Las solicitudes se están gestionando mediante un registro manual de datos. El personal se comunicará con los pacientes entre hoy y el próximo lunes para notificarles la fecha asignada de su consulta.

  • Radiología y Odontología: Las citas programadas para la jornada de hoy quedan suspendidas. Ambas especialidades serán reagendadas para la próxima semana, y el personal de la policlínica contactará oportunamente a los pacientes para informarles sus nuevas fechas de atención.

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