CEPANIM: Banco Nacional detalla cómo se calculan las tasas de descuento

El Banco Nacional de Panamá detalló que las tasas de descuento utilizadas para los Certificados de Pago Negociable por Intereses de Mora ( CEPANIM ) se calculan con base en los fondos de la institución y la cantidad de años que la entidad financiera debe esperar para hacer efectivo el cobro del documento.

Según el gerente ejecutivo de Riesgo del banco, Alvin Ortega, el costo de fondos anuales de la institución ronda entre el 4.5 % y el 5 % , mientras que el vencimiento de los certificados está programado entre 2029 y 2032.

Detalló que las tasas de descuento utilizadas para los certificados que vencen dentro de los próximos tres años son del 15 %; para los de cuatro años, del 20 %; para los de cinco años, del 23 %; y para los de seis años, del 26 %.

Ortega explicó que la base de descuento utilizada en su momento para los Certificados de Pago del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) variaba entre el 7 % y el 13 %. Esto se debía a que, hace una década, el costo de fondos del banco era menor debido a las tasas de interés en los mercados internacionales, un indicador que en la actualidad se ha incrementado.

Respuesta del Banco Nacional ante reclamos por el CEPANIM

El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, aseguró que la entidad no obtiene ganancias con la operación de los CEPANIM. Asimismo, explicó que la tasa de descuento aplicada para quienes decidan hacerlo efectivo antes de su vencimiento es del 5 % anual.

Según Carrizo, la institución bancaria destinó recursos específicos para atender a los jubilados y pensionados que opten por redimir el documento de manera anticipada.