CEPANIM 2026: Banco Nacional responde a jubilados y explica cómo calcula la tasa de negociación

Ante los reclamos de los jubilados beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Intereses de Mora ( CEPANIM ), el Banco Nacional de Panamá aclaró que no está lucrando con el proceso de negociación.

La institución informó que la tasa de descuento aplicada se basa en el costo de fondos de la entidad y en el plazo de vencimiento de cada documento.

El gerente ejecutivo de Riesgo del banco, Alvin Ortega, explicó que el vencimiento de los CEPANIM está programado entre 2029 y 2032. Detalló que las tasas de descuento utilizadas para los certificados que vencen dentro de los próximos tres años son del 15 %; para los de cuatro años, del 20 %; para los de cinco años, del 23 %; y para los de seis años, del 26 %.

Para calcular estos porcentajes se toma en consideración el costo de fondos anuales de la institución, que ronda entre el 4.5 % y el 5 %, por la cantidad de años que la entidad financiera tendría que esperar para hacer efectivo el cobro del certificado.

Ortega indicó que la base de descuento utilizada en su momento para los Certificados de Pago para los Décimos Tercer Mes (CEPADEM) era del 7 % al 13 %, debido a que hace una década el costo de fondos del banco era menor en función de las tasas de interés en los mercados internacionales, una situación que en la actualidad se ha incrementado.

Este viernes, los beneficiarios sostendrán una reunión con los directivos de la entidad bancaria con el objetivo de acordar un porcentaje inferior al estimado para la negociación del CEPANIM.