Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 16:38

PASE-U: entrega de tarjetas y primer pago de 2026 este 18 de julio en Herrera

Los acudientes deben presentar su cédula física y vigente para el retiro de la nueva tarjeta PASE-U.

Nueva tarjeta PASE-U.

Nueva tarjeta PASE-U.

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este sábado 18 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Herrera.

Pagos y entrega de la tarjeta PASE-U 2026

Sábado 18 de julio

Parita

  • Parita
  • París
  • Potuga
  • Portobelillo
  • Cabuya
  • Llano de la Cruz
  • Los Castillos

Pesé

  • El Pájaro
  • Las Cabras
  • El Barrero
  • El Ciruelo
  • Rincón Hondo
  • El Pedregoso
  • Sabana Grande

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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