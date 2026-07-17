CSS paga este 20 de julio a jubilados y pensionados que cobran por cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) entregará este lunes 20 de julio de 2026 el segundo pago correspondiente a este mes para todos los jubilados y pensionados que reciben sus desembolsos mediante cheques.
Calendario de pago de la CSS: agosto y septiembre
Agosto
- ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto
- Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto
Septiembre
- ACH: viernes 4 y 18 de septiembre.
- Cheque: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.
Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.