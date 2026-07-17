CSS paga este 20 de julio a jubilados y pensionados que cobran por cheque

CSS paga este 20 de julio a jubilados y pensionados. Shutterstock

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) entregará este lunes 20 de julio de 2026 el segundo pago correspondiente a este mes para todos los jubilados y pensionados que reciben sus desembolsos mediante cheques.

Los pagos deberán ser retirados en las agencias administrativas y centros de pago habilitados por la institución a nivel nacional. La CSS exhortó a los adultos mayores a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

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