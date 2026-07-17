CSS aumenta 6.9% la recaudación de cuotas obrero-patronales

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los ingresos por concepto de cuotas obrero-patronales alcanzaron B/.2,245.7 millones durante los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento de B/.145.7 millones, equivalente al 6.9 %, en comparación con los B/.2,100 millones registrados en el mismo período de 2025.

Según la institución, este crecimiento fortalece su capacidad financiera para cumplir con el pago de pensiones, subsidios, servicios médicos y otras prestaciones dirigidas a los asegurados, pensionados y beneficiarios.

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También aumentó la morosidad

Pese al incremento en la recaudación, la CSS indicó que la cartera morosa pasó de B/.279.4 millones al cierre de diciembre de 2025 a B/.301.9 millones en junio de 2026.

La entidad explicó que el 78 % del aumento de la morosidad se concentra en diez empleadores del sector público. Entre ellos figura la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), cuya deuda con la CSS asciende a B/.10,992,079, cerca de B/.11 millones.

Algunas entidades ya iniciaron pagos

El director ejecutivo de Finanzas de la CSS, César Herrera, señaló que algunas instituciones que aparecían en el informe de morosidad correspondiente a junio ya cancelaron sus obligaciones o iniciaron procesos para ponerse al día.

"Aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicado en junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día y eso se reflejará en el informe de cierre de año", indicó. "Aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicado en junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día y eso se reflejará en el informe de cierre de año", indicó.

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Añadió que los casos que aún mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva, donde continuarán las acciones de cobro establecidas por la legislación vigente.

CSS exhorta a cumplir con el pago de cuotas

La institución reiteró el llamado a los empleadores públicos y privados para que mantengan al día el pago de las cuotas o se acojan a convenios y arreglos de pago cuando corresponda.

La CSS recordó que el cumplimiento de esta obligación contribuye a garantizar el financiamiento de las pensiones, subsidios y demás prestaciones que reciben miles de trabajadores panameños.

Asimismo, indicó que continuará fortaleciendo sus mecanismos de recaudación, fiscalización y cobro, y que seguirá publicando, dos veces al año, el listado de empleadores con tres meses o más de morosidad, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 462.