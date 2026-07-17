CSS aumenta 6.9% la recaudación de cuotas obrero-patronales

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los ingresos por concepto de cuotas obrero-patronales alcanzaron B/.2,245.7 millones durante los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento de B/.145.7 millones, equivalente al 6.9 %, en comparación con los B/.2,100 millones registrados en el mismo período de 2025.
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También aumentó la morosidad
Pese al incremento en la recaudación, la CSS indicó que la cartera morosa pasó de B/.279.4 millones al cierre de diciembre de 2025 a B/.301.9 millones en junio de 2026.
La entidad explicó que el 78 % del aumento de la morosidad se concentra en diez empleadores del sector público. Entre ellos figura la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), cuya deuda con la CSS asciende a B/.10,992,079, cerca de B/.11 millones.
Algunas entidades ya iniciaron pagos
El director ejecutivo de Finanzas de la CSS, César Herrera, señaló que algunas instituciones que aparecían en el informe de morosidad correspondiente a junio ya cancelaron sus obligaciones o iniciaron procesos para ponerse al día.
Añadió que los casos que aún mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva, donde continuarán las acciones de cobro establecidas por la legislación vigente.
CSS exhorta a cumplir con el pago de cuotas
La institución reiteró el llamado a los empleadores públicos y privados para que mantengan al día el pago de las cuotas o se acojan a convenios y arreglos de pago cuando corresponda.
La CSS recordó que el cumplimiento de esta obligación contribuye a garantizar el financiamiento de las pensiones, subsidios y demás prestaciones que reciben miles de trabajadores panameños.
Asimismo, indicó que continuará fortaleciendo sus mecanismos de recaudación, fiscalización y cobro, y que seguirá publicando, dos veces al año, el listado de empleadores con tres meses o más de morosidad, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 462.