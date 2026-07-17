Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 10:16

Concurso de MiCultura ofrece B/.10 mil por diseñar el logotipo del Museo Reina Torres de Araúz

El concurso de MiCultura para el diseño del logotipo del Museo Reina Torres de Araúz estará disponible hasta el 15 de agosto.

 Museo Reina Torres de Araúz.

 Museo Reina Torres de Araúz.

Foto/Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que está abierta la convocatoria para participar en el concurso de diseño del logotipo del Museo Reina Torres de Araúz. El certamen otorgará un premio de diez mil balboas al ganador, además del reconocimiento de su autoría sobre la obra.

El proceso de recepción de propuestas estará disponible desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto para panameños por nacimiento y naturalizados. En el caso de estos últimos, se requerirá un mínimo de cinco años de residencia comprobada en el país, y todos los postulantes deberán ser mayores de edad.

Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico: [email protected]

Requisitos para presentar la propuesta:

  • Identidad visual: El diseño gráfico debe representar la esencia del museo mediante un símbolo visual original, reconocible y que integre armónicamente formas, colores y tipografía.

  • Formatos de entrega: Los archivos se deben enviar en formatos PDF, PNG, JPG y en el formato editable del programa de diseño utilizado. Cada archivo debe identificarse con el nombre y apellido del participante, seguido de las palabras "diseño" y "logotipo".

  • Memoria descriptiva: Se debe adjuntar una explicación conceptual del diseño de máximo 250 palabras, en la que se detalle la justificación histórica y el significado simbólico de sus elementos.

  • Originalidad y límite de entregas: Cada autor podrá presentar una única propuesta, la cual debe ser de creación propia. Queda estrictamente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) o programas de generación automática similares.

Para participar, debe completar el formulario del concurso ingresando al siguiente enlace: www.micultura.gob.pa

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