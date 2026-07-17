Concurso de MiCultura ofrece B/.10 mil por diseñar el logotipo del Museo Reina Torres de Araúz

Museo Reina Torres de Araúz. Foto/Cortesía

Por Ana Canto El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que está abierta la convocatoria para participar en el concurso de diseño del logotipo del Museo Reina Torres de Araúz. El certamen otorgará un premio de diez mil balboas al ganador, además del reconocimiento de su autoría sobre la obra.

El proceso de recepción de propuestas estará disponible desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto para panameños por nacimiento y naturalizados. En el caso de estos últimos, se requerirá un mínimo de cinco años de residencia comprobada en el país, y todos los postulantes deberán ser mayores de edad.

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