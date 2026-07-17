SENAN incorpora drones donados por EE.UU. para reforzar la vigilancia en Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) informó que se encuentra en el proceso de recepción de cuatro drones de vigilancia K1000ULE, donados por Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de vigilancia del país en espacios aéreos y marítimos.

Según la entidad, el nuevo sistema será incorporado al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas del Comando Aéreo y será operado exclusivamente por personal panameño.

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Donación incluye aeronaves y estaciones de control

El SENAN detalló que la donación contempla tanto las aeronaves no tripuladas como sus respectivas estaciones de control terrestre, necesarias para su funcionamiento.

Panamá reforzará su vigilancia en espacios aéreos y marítimos con un nuevo sistema aéreo no tripulado de larga duración.



El Servicio Nacional @aeronavalpanama informó este viernes que se encuentran en "proceso de recepción" de cuatro drones de vigilancia K1000ULE, donados por… pic.twitter.com/f3JMiFeEvI — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

Los equipos forman parte del proceso de modernización de las capacidades operativas de la institución para atender distintas amenazas a la seguridad.

SENAN: ¿Para qué serán utilizados los drones?

De acuerdo con el SENAN, los drones serán empleados en operaciones dirigidas a combatir:

El crimen organizado.

El narcotráfico.

El tráfico ilícito de personas.

Otros delitos transnacionales.

Además, servirán de apoyo en misiones de búsqueda y rescate, ampliando la capacidad de respuesta de la institución ante emergencias.

Fabricados por una empresa estadounidense

Los drones K1000ULE son fabricados por la empresa Kraus Hamdani Aerospace, especializada en el desarrollo de aeronaves no tripuladas de larga duración para operaciones de vigilancia.

El SENAN no precisó cuándo concluirá el proceso de recepción ni la fecha en que los equipos comenzarán a operar oficialmente.