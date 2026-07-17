Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 07:49

Operación Escudo Infantil: aprehenden a cuatro personas por delitos de abuso sexual infantil

Las personas fueron aprehendidas en la Operación Escudo Infantil por su presunta vinculación con delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Operación Escudo Infantil

Operación Escudo Infantil

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Cuatro personas fueron aprehendidas durante la Operación Escudo Infantil, desarrollada por las autoridades en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Bocas del Toro, por su presunta vinculación con delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Las diligencias forman parte de investigaciones dirigidas a combatir este tipo de delitos y proteger a niños, niñas y adolescentes.

Tema de interés: Ministerio Público realiza diligencias en Panamá y Veraguas por explotación sexual infantil

Operativo se desarrolló en cuatro provincias

Las acciones se llevaron a cabo de manera simultánea en distintas regiones del país, donde las autoridades ejecutaron las aprehensiones como parte de las investigaciones en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las identidades de los investigados ni sobre las evidencias recabadas durante la operación.

Medidas cautelares dictadas

Como resultado de las audiencias realizadas:

  • A uno de los investigados se le impuso la medida cautelar de detención provisional.
  • Otro de los aprehendidos, en la provincia de Bocas del Toro, fue puesto en libertad.
  • A un tercer imputado, en Panamá Oeste, se le aplicaron las medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de acercarse a cafés Internet.

Las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad penal de los involucrados.

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