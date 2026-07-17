Operación Escudo Infantil: aprehenden a cuatro personas por delitos de abuso sexual infantil

Cuatro personas fueron aprehendidas durante la Operación Escudo Infantil, desarrollada por las autoridades en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Bocas del Toro, por su presunta vinculación con delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.
Tema de interés: Ministerio Público realiza diligencias en Panamá y Veraguas por explotación sexual infantil
Operativo se desarrolló en cuatro provincias
Las acciones se llevaron a cabo de manera simultánea en distintas regiones del país, donde las autoridades ejecutaron las aprehensiones como parte de las investigaciones en curso.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las identidades de los investigados ni sobre las evidencias recabadas durante la operación.
Medidas cautelares dictadas
Como resultado de las audiencias realizadas:
- A uno de los investigados se le impuso la medida cautelar de detención provisional.
- Otro de los aprehendidos, en la provincia de Bocas del Toro, fue puesto en libertad.
- A un tercer imputado, en Panamá Oeste, se le aplicaron las medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de acercarse a cafés Internet.
Las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad penal de los involucrados.