Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 11:01

Presidente Mulino realiza compra durante inauguración de la Tienda del Pueblo en Río Hato

El presidente José Raúl Mulino realizó una compra en la nueva Tienda del Pueblo del IMA de Río Hato, la cual mostró al público.

Presidente Mulino inaugura Tienda del Pueblo en Río Hato.

Presidente Mulino inaugura Tienda del Pueblo en Río Hato.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino inauguró la nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la comunidad de Río Hato, provincia de Coclé.

La instalación, ubicada en el Mercado del Marisco de Río Hato, beneficiará a más de 8300 personas al facilitar el acceso a productos de la canasta básica a bajo costo.

Durante el acto, el mandatario realizó una compra de B/.5.00, la cual mostró al público; entre los productos adquiridos se incluían frijoles chiricanos y alimentos enlatados.

En las próximas horas se inaugurará una segunda tienda en esta misma provincia, específicamente en la Gran Terminal de Aguadulce, corregimiento de Virgen del Carmen.

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