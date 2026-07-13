Navieros de Japón buscan fortalecer cooperación marítima con Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a una delegación de la Asociación de Navieros de Japón. Los empresarios manifestaron su interés en reforzar la cooperación con Panamá en el sector marítimo, actividad que ocupa un lugar protagónico en la economía de ambas naciones y es clave para las relaciones bilaterales.

El encuentro tuvo lugar una semana después de que el mandatario se reuniera con miembros de la Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la principal organización del sector privado nipón. Asimismo, representa la segunda reunión entre el presidente Mulino y la directiva del gremio naviero japonés, tras las conversaciones sostenidas en septiembre de 2025 durante la visita oficial del gobernante a Tokio, donde abordaron la modernización del registro de buques panameño.

El presidente Mulino indicó que le interesa un mayor acercamiento con las grandes navieras japonesas. Presidencia

La delegación asiática estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Navieros de Japón, Hitoshi Nagasawa, quien asistió acompañado por los directivos Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima. Por parte de Panamá, acompañaron al mandatario los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

El presidente Mulino indicó que a Panamá le interesa un mayor acercamiento con las grandes navieras japonesas en materia de cooperación técnica y colaboración con la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), con el fin de que más marinos panameños obtengan puestos de trabajo en la flota mercante del país asiático.

Solo en 2025, un total de 1,072 buques japoneses transitaron por el Canal. Presidencia

Además, el gobernante hizo un repaso al portafolio de megaproyectos que el Canal de Panamá prepara con miras a licitar a partir del próximo año. Entre estos figuran la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, cuyo fin es asegurar agua para el consumo humano y para los tránsitos por la vía interoceánica.

Nagasawa, por su parte, reconoció la importancia estratégica que reviste Panamá para su seguridad económica. Solo en 2025, un total de 1,072 buques japoneses transitaron por la vía interoceánica, muchos de ellos con carga de gas. El empresario puso de manifiesto que, para su gremio y para Japón, los proyectos del gasoducto y de Río Indio son fundamentales para garantizar la operación eficiente de la ruta marítima.

De igual forma, hizo un reconocimiento al liderazgo del presidente Mulino en su plan de modernización de la plataforma logística, marítima y de servicios del país, y expresó su expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar desafíos comunes de la industria.