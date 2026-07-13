MIDA capacita a productores de Chiriquí en cultivo de cacao y aguacate

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los productores y promover la adopción de tecnologías que contribuyan a una producción más eficiente y sostenible, la Agencia de Progreso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, organizó una gira técnica sobre el cultivo de cacao y una jornada de capacitación sobre el manejo agronómico del aguacate, con el acompañamiento de especialistas de la Dirección de Agricultura.

La primera actividad se desarrolló en la finca Los Hernández, ubicada en la comunidad de Bella Vista, corregimiento de Limones, donde los productores participaron en una capacitación práctica sobre técnicas de poda, labor indispensable para mejorar la sanidad de las plantaciones, favorecer su desarrollo e incrementar los niveles de productividad.

Durante la jornada, el ingeniero José Him, de la Dirección de Agricultura, brindó orientación especializada sobre las principales prácticas de manejo del cultivo, respondió a las consultas de los asistentes y reforzó aspectos relacionados con el manejo técnico del cacao.

Estas jornadas forman parte de la estrategia que impulsa el MIDA para fortalecer la asistencia técnica mediante un trabajo articulado entre las agencias de extensión y los programas nacionales de la Dirección de Agricultura, lo que permite acercar conocimientos especializados directamente a las fincas y promover sistemas de producción más competitivos.

Las actividades fueron presididas por la licenciada Liza Martin, en representación del director regional, ingeniero Jeyson Ortega. También participó el jefe de la Agencia de Progreso, licenciado Irving Aguirre, quien destacó la importancia de continuar desarrollando espacios de capacitación que permitan a los productores incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la productividad de sus cultivos.