Empresarios de Japón buscan invertir en megaproyectos de Panamá tras reunión con Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes un encuentro con representantes de la Federación Empresarial de Japón , la principal organización del sector privado japonés, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y abrir nuevas oportunidades de inversión en Panamá.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en impulsar la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica entre Panamá y Japón, además de explorar inversiones en proyectos estratégicos de infraestructura que se desarrollan en el país.

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Tema de interés: Presidente Mulino anuncia acuerdo aéreo entre Panamá y Japón para operar vuelos

Japón muestra interés en megaproyectos panameños

La delegación del Keidanren manifestó interés en participar en importantes iniciativas vinculadas al Canal de Panamá, entre ellas:

El reservorio multipropósito de Río Indio .

. El proyecto del gasoducto de océano a océano .

. El desarrollo de nuevos puertos.

Además, los empresarios japoneses expresaron interés en otros proyectos de infraestructura como:

La extensión de la Línea 3 del Metro de Panamá hasta Costa Verde.

La construcción de la Línea 2A del Metro de Panamá .

. La modernización del vertedero de Cerro Patacón.

Panamá busca consolidarse como hub tecnológico

Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de impulsar a Panamá como un hub tecnológico regional, promoviendo la instalación de centros de datos y empresas dedicadas al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

El Keidanren agrupa a más de 1,600 empresas y 150 asociaciones industriales de Japón, siendo uno de los principales interlocutores del sector privado con el Gobierno japonés.

Entre las compañías representadas estuvieron Sojitz Corporation, All Nippon Airways, Sanrio, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co., Mitsubishi Corporation, MUFG Bank, Itochu Corporation, Nippon Koei y Panasonic.

Acuerdo económico y vuelos directos

Durante su intervención, el presidente Mulino destacó la reciente firma de un acuerdo entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, el cual establece un marco para la futura operación de vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio.

Por su parte, Fujimoto Masayoshi, quien encabezó la delegación japonesa y preside además Sojitz Corporation, resaltó la importancia estratégica de Panamá para la cadena mundial de suministros y solicitó avanzar en la firma del acuerdo de asociación económica.

Mulino respondió que este convenio también representa una prioridad para Panamá e instruyó a sus ministros a iniciar las gestiones correspondientes para avanzar en las negociaciones.