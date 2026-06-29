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Mundial 2026 Mundial 2026 -  29 de junio de 2026 - 12:05

Brasil vs Japón EN DIRECTO hoy: sigue el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sigue EN VIVO el partido entre Brasil y Japón por los dieciseisavos de final de final del Mundial 2026. Conoce todas las incidencias del encuentro.

Hoy Brasil vs Japón EN DIRECTO

Hoy Brasil vs Japón EN DIRECTO

@FIFA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Brasil y Japón se enfrentan este lunes en un atractivo duelo por los dieciseisavos de final de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

Ambas selecciones llegan a esta fase tras superar la ronda de grupos y buscarán mantenerse en la lucha por el título mundial en un encuentro que promete emociones de principio a fin.

Contenido de interés: ¿Cuánto gana una selección eliminada en fase de grupos del Mundial 2026?

Sigue el Brasil vs Japón EN VIVO

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante la cobertura especial en:

Sintoniza:

  • RPC Radio
  • 90.9 FM
  • 106.3 FM

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