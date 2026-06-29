Brasil vs Japón EN DIRECTO hoy: sigue el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón se enfrentan este lunes en un atractivo duelo por los dieciseisavos de final de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.
Contenido de interés: ¿Cuánto gana una selección eliminada en fase de grupos del Mundial 2026?
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