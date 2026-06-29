Auto se incendia en Brisas del Norte sin personas lesionadas

Un vehículo se incendió la tarde de este lunes en el sector de Brisas del Norte, emergencia que fue atendida por unidades de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).
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No se reportaron personas lesionadas
El BCBRP informó que, pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas durante la emergencia. Las unidades especializadas realizaron las labores de extinción y aseguraron el área para evitar nuevos riesgos.
Bomberos evitaron mayores daños en Brisas del Norte
La oportuna respuesta de los equipos de emergencia permitió impedir que el fuego se propagara a estructuras y vehículos ubicados en las inmediaciones del incidente.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el incendio del vehículo.