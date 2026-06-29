Auto se incendia en Brisas del Norte sin personas lesionadas

Un vehículo se incendió la tarde de este lunes en el sector de Brisas del Norte , emergencia que fue atendida por unidades de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado antes de que las llamas alcanzaran otros vehículos y locales comerciales cercanos.

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No se reportaron personas lesionadas

El BCBRP informó que, pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas durante la emergencia. Las unidades especializadas realizaron las labores de extinción y aseguraron el área para evitar nuevos riesgos.

Panamá | A las 6:22 a.m., unidades de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) del BCBRP atendieron el incendio de una camioneta en Brisas Norte, evitando su propagación a otros vehículos y locales comerciales. No hubo personas lesionadas. pic.twitter.com/hWlMpEpqWw — Bomberos De Panamá (@BCBRP) June 29, 2026

Bomberos evitaron mayores daños en Brisas del Norte

La oportuna respuesta de los equipos de emergencia permitió impedir que el fuego se propagara a estructuras y vehículos ubicados en las inmediaciones del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el incendio del vehículo.