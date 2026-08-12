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El nuevo rostro de la fecundidad: ¿Está en riesgo el relevo generacional?

La población de Panamá enfrenta una encrucijada financiera por el alto costo de la vida, el desarrollo profesional, y el nacimiento de menos niños en las áreas urbanas del país. Una realidad que contrasta con regiones como la comarca Ngäbe Buglé, donde se observa una realidad totalmente distinta. Zelideth Cortez en una entrega especial conversa con expertos sobre el futuro del relevo generacional.