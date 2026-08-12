Lucy Molinar renuncia como ministra de Educación

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, informó este miércoles 12 de agosto que presentó su renuncia ante el presidente de la República, José Raúl Mulino. La noticia fue confirmada en una conferencia de prensa junto con los directivos de la entidad.

Molinar indicó que el mandatario aceptó su dimisión y reafirmó que la institución continuará trabajando por la modernización del sistema educativo panameño. Asimismo, afirmó que siempre contó con el respaldo del Gobierno durante sus 25 meses de gestión.

"Yo me quedo muy contenta, estar aferrado a la silla es el gran error de muchos, que no quiero cometer. Se ha hecho un gran trabajo por un equipo de profesionales de primera línea, y creo que el país debería poder reconocerlo", afirmó.

"El Ministerio Público se va a encargar de esclarecerlo. Y es la entidad más neutra posible que puede hacerlo y lo va a hacer. Y como siempre, la verdad sale", @lucymolinarj, ministra de Educación, sobre los cuestionamientos en torno a la adquisición de computadoras. pic.twitter.com/FrF3aEqIRO — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Asimismo, la funcionaria informó que presentó denuncias ante el Ministerio Público debido a la difusión de información que calificó de "malintencionada" sobre los procesos realizados durante su gestión, la cual defendió como transparente.

De acuerdo con un comunicado presentado por el MEDUCA, la entidad agradeció a la exministra por su labor desempeñada y le deseó éxitos en sus nuevos proyectos y retos.