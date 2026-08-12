Ministerio de Cultura evaluará condiciones de la Basílica Menor de Natá para su conservación

El Ministerio de Cultura sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad religiosa, la sociedad civil, autoridades locales y actores vinculados a la protección del patrimonio histórico, con el propósito de conocer las necesidades de conservación de la Basílica Menor de Natá de los Caballeros y avanzar en las acciones para su puesta en valor.

Durante la jornada se abordaron las principales inquietudes relacionadas con una futura intervención del inmueble, considerado uno de los referentes del patrimonio histórico y religioso del país, en el marco de su proceso hacia un eventual reconocimiento como Basílica Pontificia.

Como parte de este compromiso, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, planteó la realización de una inspección multidisciplinaria que permita elaborar un diagnóstico integral sobre las condiciones actuales de la edificación y determinar los requerimientos técnicos para su preservación.

El recorrido inicial contó con la participación de la arquitecta restauradora Itzela Quiroz y la especialista Yamileth Stanziola, quienes, junto con el equipo técnico del ministerio, realizaron una primera evaluación orientada a identificar las acciones prioritarias para la conservación del monumento.

La iglesia de Natá de los Caballeros, dedicada a Santiago Apóstol, es reconocida por su antigüedad y su continuidad como espacio de culto. Es considerada una de las iglesias más antiguas de América Continental que se mantiene en uso y fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 68 de 1941.